Iga Swiatek criticó la ‘Batalla de los Sexos’ de Kyrgios y Sabalenka: “no se necesita”

Iga Swiatek, tenista polaca con seis títulos de Grand Slam. Foto: EFE - WU HAO

La polaca Iga Swiatek, seis veces campeona de torneos del Grand Slam y número dos del mundo, consideró este sábado que el tenis femenino no necesita eventos como la reciente “Batalla de los Sexos”, nombre que recibió el partido de exhibición que jugaron la Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios.

“Tenemos tantas grandes jugadoras e historias formidables que poner en valor que no necesitamos compararnos al tenis masculino. Sinceramente, no se necesita una competición así”, afirmó Swiatek en Sídney, donde inicia su temporada 2026 con la United Cup.

La bielorrusa Sabalenka, número 1 del ranking WTA, y el australiano Kyrgios, subcampeón de Wimbledon en 2022 pero caído por debajo del puesto 650 en la clasificación ATP, jugaron el pasado domingo en Dubái, en un partido muy mediático en el que el australiano venció 6-3 y 6-3.

Para tratar de nivelar un poco, la superficie de la pista defendida por Sabalenka era un 9% menor que la de Kyrgios y ninguno de los jugadores tenía derecho a un segundo saque. “No vi el partido, no veo ese tipo de cosas”, admitió Swiatek.

“Era un divertimento, pero no diría que tenía relación con el cambio social o con asuntos importantes. Creo que el nombre era simplemente el mismo que el del partido de Billie Jean King en 1973. Eso es todo. No había otras similitudes ya que tengo la impresión de que el tenis femenino es ahora una disciplina plena”, añadió la polaca.

¿Qué pasó en la “Batalla de los Sexos” original?

En 1973, el excampeón estadounidense Bobby Riggs, quien entonces tenía 55 años, se midió a las dos mejores jugadoras de la época. Primero enfrentó a la australiana Margaret Court y después se midió con la estadounidense Billie Jean King.

En 1973, la Batalla de los Sexos entre BJK y Riggs transformó para siempre la percepción del tenis femenino. Ese mismo año King fundó la WTA y el US Open igualó sus premios.



Para ambas el objetivo era poner en valor su circuito profesional (la actual Women’s Tennis Asociation -WTA-), que recién se estaba organizando. Riggs ganó fácilmente a Court pero luego perdió ante BJK, lo que se consideró un resultado de gran valor simbólico.

El partido de Dubái había suscitado gran controversia, tanto por la calidad del mismo como por su utilidad en estos momentos. “Nuestro partido tenía como misión el cambio social (...) No es el caso ahora”, dijo la propia Billie Jean King antes del duelo entre Sabalenka y Kyrgios.

