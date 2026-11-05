La exclusión de Franco Pérez generó polémica en la selección Sub-19 de Colombia

El pasado martes se conoció la presencia del futbolista en la convocatoria difundida por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Pérez había sido llamado para participar…

La desaparición del nombre de Franco Pérez de la convocatoria de la selección sub-19 de Colombia desató una polémica alrededor de las decisiones del entrenador César Torres. El mediocampista, que pertenece a las divisiones menores de Boca Juniors, había sido incluido inicialmente en el grupo, pero posteriormente quedó fuera del listado definitivo sin una explicación pública.

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El pasado martes se conoció la presencia del futbolista en la convocatoria difundida por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Pérez había sido llamado para participar en un microciclo de trabajo, que incluye un torneo amistoso en Atlanta, Estados Unidos, programado entre el 10 y el 17 de noviembre como preparación para el Sudamericano Sub-20 del año entrante.

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Franco Pérez, hijo de Ómar Pérez, ha sido convocado a la selección Colombia sub-19 para microciclo de trabajo que incluye torneo amistoso en Atlanta, 🇺🇸



📍 Franco (1.90) es mediocampista central, nació en 2008 en Medellín y juega en Boca Juniors



📸: @FCFSeleccionCol y F. Pérez pic.twitter.com/ozZkr8Cvph — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) November 2, 2026

Sin embargo, en el listado actualizado que publicó la FCF el miércoles, el nombre del joven mediocampista ya no aparecía. La modificación despertó interrogantes sobre los motivos de su exclusión, especialmente porque ni César Torres, entrenador del combinado juvenil, ni la Federación ofrecieron públicamente una explicación sobre lo sucedido con el futbolista.

Pérez es un mediocampista de 18 años, nacido en Medellín y con nacionalidad colombiana y argentina. Es hijo de Ómar Sebastián Pérez, histórico referente de Independiente Santa Fe, y actualmente juega en las categorías juveniles de Boca Juniors. El volante zurdo, que también ha actuado en la reserva del club argentino, firmó su primer contrato profesional en 2026.

El periodista Pipe Sierra aseguró que "Franco Pérez (18) había sido convocado por César Torres con Colombia U-19 y horas antes de viajar –con tiquetes en mano–, lo bajaron". Según su versión, la explicación recibida fue que "hay un cupo máximo de extranjeros". Sierra también señaló que la publicación original de la convocatoria fue eliminada pocas horas después.

🚨 Franco Pérez (18) había sido convocado por César Torres con Colombia 🇨🇴 U-19 y horas antes de viajar –con tiquetes en mano–, lo bajaron. El argumento de la Federación: “Hay un cupo máximo de extranjeros” (?). A las 3 horas de ser publicado el llamado, el post fue eliminado… pic.twitter.com/NWAj0JxQV3 — Pipe Sierra (@PSierraR) November 5, 2026

Sierra también planteó dos posibles explicaciones sobre la exclusión del mediocampista, ambas relacionadas con un supuesto veto promovido por Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe. Según las versiones expuestas por el periodista, el dirigente, cercano a Ramón Jesurún, presidente de la FCF, habría tenido presuntamente alguna influencia en la decisión.

Una de las hipótesis del periodista apunta a las diferencias personales que existirían entre Méndez y Ómar Pérez, padre del futbolista. La otra relaciona la situación con la participación del exjugador en la Liga El Dorado, una competición independiente de la FCF en la que el argentino preside el club León OP10. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada.

Por ahora, al momento de publicación de este artículo, no se conoce un pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol ni del entorno de Franco Pérez que esclarezca las razones de su exclusión. Mientras tanto, la controversia continúa alrededor del joven futbolista de Boca Juniors, cuyo nombre había generado expectativa tras su primera convocatoria a la selección Sub-19 de Colombia.

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