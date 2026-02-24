La Federación Colombiana de Fútbol inauguró nuevo centro de alojamiento de la selección

De izquierda a derecha: Claudio "Chiqui" Tapia, Alejandro Domínguez, Gianni Infantino y Ramón Jesurun. Foto: Diego Alejandro Daza Gómez

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) inauguró este martes en Barranquilla el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de las distintas selecciones de Colombia. La obra, que tardó 14 meses en ejecutarse, tuvo una inversión total de 35.606 millones de pesos.

El evento contó con la presencia del suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y del paraguayo Alejandro Domínguez, su homólogo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). También asistieron referentes del balompié tricolor como Faustino Asprilla y Francisco Maturana.

De acuerdo con cifras compartidas por la FCF, el proyecto suma 3.857 metros cuadrados de área construida y fue financiado en parte con recursos de la CONMEBOL, que aportó cinco millones de dólares (alrededor de 20.000 millones de pesos). El valor restante fue asumido por la Federación.

La nueva edificación está diseñada para alojar a las distintas categorías. Dispone de 22 habitaciones dobles destinadas principalmente a selecciones juveniles y 24 habitaciones individuales para las categorías mayores. El espacio podrá recibir de manera simultánea a delegaciones que, en conjunto, superan los 250 deportistas.

Además del alojamiento, la sede incorpora cuatro áreas de bienestar —masajes, recuperación, barbería y cuidado personal—, así como espacios especializados en recuperación física y tecnología aplicada al alto rendimiento.

La construcción cuenta con aislamiento acústico entre habitaciones y conexión directa con las canchas y zonas de entrenamiento. El presidente de la FCF, Ramón Jesurun, afirmó que la obra responde a una apuesta estructural por el rendimiento deportivo.

“Esta es una construcción pensada para el alto rendimiento. Contaremos con instalaciones diseñadas bajo los más altos estándares de calidad para recibir a nuestras once selecciones de Colombia”, señaló el directivo, quien preside la federación desde 2015.

En otro momento, agregó que el objetivo es ofrecer condiciones acordes con la proyección internacional de los equipos nacionales. “Esto hace parte de una mentalidad campeona, una que comienza por dignificar la grandeza de nuestro fútbol y brindar a nuestros jugadores y jugadoras las condiciones que merecen para competir al máximo nivel”.

La nueva sede se suma a las instalaciones que la Federación ya tenía en Barranquilla, ciudad que desde hace más de una década es el centro de operaciones habitual de la selección masculina de mayores y que también ha concentrado procesos juveniles y femeninos en los últimos años.

