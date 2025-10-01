Logo El Espectador
Nacional ya tiene rival en la Copa BetPlay: Once Caldas goleó y ya está en cuartos

El cuadro manizalita logró su clasificación luego de vencer a Pasto este miércoles.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
02 de octubre de 2025 - 01:53 a. m.
Nacional y Once Caldas se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa BetPlay.
Foto: Atlético Nacional
Atlético Nacional ya conoce a su rival en la Copa BetPlay. El equipo verdolaga, que clasificó hace un par de semanas tras golear a Quindío, se medirá en los cuartos de final con Once Caldas, que este miércoles aseguró su paso con una contundente victoria.

En el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas derrotó 4-0 a Deportivo Pasto, sellando una clasificación categórica. Michael Barrios abrió el marcador, Luis Sánchez amplió la ventaja y Déiner Quiñones puso el tercero. Finalmente, Mateo Zuleta cerró la goleada en el minuto 83.

Con este resultado, Once Caldas se metió en la pelea por el título y enfrentará a Nacional en un clásico de mucha historia en el fútbol colombiano. El duelo promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Copa Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Fernando Camilo Garzón

