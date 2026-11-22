Para custodiar el arco, Marsiglia convocó a tres guardametas que han formado parte del proceso de la selección: Luisa Agudelo, Natalia Giraldo y…

La Federación Colombiana de Fútbol publicó este domingo la convocatoria de la selección femenina de mayores para afrontar la última fecha FIFA de 2026, en la que disputará dos partidos amistosos contra Australia en territorio oceánico. La tricolor, dirigida por Ángelo Marsiglia, buscará cerrar un año histórico con buenas sensaciones y continuar su preparación para la Copa Mundial de Brasil 2027.

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La selección femenina de Colombia anunció sus convocadas para enfrentar a Australia

Para custodiar el arco, Marsiglia convocó a tres guardametas que han formado parte del proceso de la selección: Luisa Agudelo, Natalia Giraldo y Katherine Tapia. En defensa, el seleccionador contará con seis nombres: Daniela Caracas, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas, Daniela Arias, Stefanía Perlaza y Mary José Álvarez.

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La presencia de futbolistas con experiencia internacional y otras que buscan consolidarse permitirá evaluar distintas alternativas en la última línea, frente a una selección australiana que también se prepara para disputar el próximo Mundial. En el mediocampo aparecen Melissa Moreno, Mariana Muñoz, Daniela Montoya, Gabriela Rodríguez, Daniela Garavito e Ilana Izquierdo.

Para el ataque fueron convocadas Melanin Aponzá, Ingrid Guerra, Valerín Loboa, Linda Caicedo, Wendy Bonilla, Gisela Robledo, Karla Torres y Kelly Ibargüen. La nómina combina jugadoras de recorrido internacional con futbolistas que buscan ganar protagonismo en la selección. Marsiglia tendrá distintas opciones para en Australia.

El primer amistoso se disputará el sábado 28 de noviembre, a las 3:40 de la madrugada, hora colombiana, en el GIO Stadium de Canberra. El segundo encuentro está programado para el miércoles 2 de diciembre, a las 3:35 de la madrugada, en el GMHBA Stadium de Geelong. Ambos partidos se jugarán en territorio oceánico.

Lista completa de convocadas

Jugadora Club Luisa Agudelo San Diego Wave (EE. UU.) Natalia Giraldo América de Cali (Colombia) Katherine Tapia Palmeiras (Brasil) Daniela Caracas Deportivo La Coruña (España) Jorelyn Carabalí Boston Legacy (EE. UU.) Manuela Vanegas Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Daniela Arias CD León (México) Stefanía Perlaza Deportivo Cali (Colombia) Mary José Álvarez Al-Qadsiah (Arabia Saudita) Melissa Moreno Atlético Nacional (Colombia) Mariana Muñoz América de Cali (Colombia) Daniela Montoya Alianza Lima (Perú) Gabriela Rodríguez Cruzeiro (Brasil) Daniela Garavito Independiente Santa Fe (Colombia) Ilana Izquierdo Tigres Femenil (México) Melanin Aponzá Brighton & Hove Albion (Inglaterra) Ingrid Guerra Deportivo Cali (Colombia) Valerín Loboa Portland Thorns (EE. UU.) Linda Caicedo Real Madrid (España) Wendy Bonilla Santos FC (Brasil) Gisela Robledo Corinthians (Brasil) Karla Torres Palmeiras (Brasil) Kelly Ibargüen Independiente Santa Fe (Colombia)

Colombia cerrará así un 2026 destacado para su fútbol femenino, después de conquistar el primer título oficial de su historia en la categoría de mayores. La tricolor se consagró campeona de la edición inaugural de la Liga de Naciones de la Conmebol, torneo que también sirvió como clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027.

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