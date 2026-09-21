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La selección femenina hizo historia, pero quiere ir por más

Con un gol agónico de Valerin Loboa, en el 90+1, las colombianas se metieron en las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia, algo que solo se había logrado cuando la Copa del Mundo fue en 2010, en Alemania.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
21 de septiembre de 2026 – 06:00 a. m.
La selección femenina hizo historia, pero quiere ir por más
Jugadoras colombianas en la Copa Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Polonia 2026.
Foto: FCF

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Se volvió común hablar de la cabeza cuando se intenta explicar las frustraciones del fútbol colombiano. Durante años, selecciones masculinas y femeninas han dejado partidos en los que, ante el momento límite, el juego se desordena, aparece el miedo o una ventaja termina diluyéndose. Los antecedentes han alimentado esa crítica. Sin embargo, la selección femenina que está siendo sensación en el Mundial Sub-20 de Polonia representa, hasta ahora, la antítesis de esa idea: este equipo parece crecer precisamente cuando el partido se vuelve más…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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