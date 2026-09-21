La selección femenina hizo historia, pero quiere ir por más

Se volvió común hablar de la cabeza cuando se intenta explicar las frustraciones del fútbol colombiano. Durante años, selecciones masculinas y femeninas han dejado partidos en los que, ante el momento límite, el juego se desordena, aparece el miedo o una ventaja termina diluyéndose. Los antecedentes han alimentado esa crítica. Sin embargo, la selección femenina que está siendo sensación en el Mundial Sub-20 de Polonia representa, hasta ahora, la antítesis de esa idea: este equipo parece crecer precisamente cuando el partido se vuelve más…

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Se volvió común hablar de la cabeza cuando se intenta explicar las frustraciones del fútbol colombiano. Durante años, selecciones masculinas y femeninas han dejado partidos en los que, ante el momento límite, el juego se desordena, aparece el miedo o una ventaja termina diluyéndose. Los antecedentes han alimentado esa crítica. Sin embargo, la selección femenina que está siendo sensación en el Mundial Sub-20 de Polonia representa, hasta ahora, la antítesis de esa idea: este equipo parece crecer precisamente cuando el partido se vuelve más difícil.

Colombia volvió a demostrarlo ayer. Cuando los cuartos de final contra Nigeria parecían destinados al tiempo extra, apareció Valerin Loboa en el 90+2. La atacante, que había buscado su gol durante buena parte del campeonato, recibió con ventaja la pelota y marcó el 1-0 que puso al equipo de Carlos Paniagua entre los cuatro mejores del mundo. Fue otro triunfo sobre el límite, pocos días después de eliminar a la anfitriona Polonia con un autogol en el minuto 89.

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Eso también ayuda a entender por qué lo conseguido es histórico. Colombia solamente había alcanzado una semifinal del Mundial Femenino Sub-20. Ocurrió en Alemania en 2010, con una generación que terminó poniendo nombres como Yoreli Rincón, Daniela Montoya, Natalia Gaitán y Lady Andrade en el mapa internacional. Aquel equipo empató con Francia, perdió con Alemania y venció a Costa Rica para avanzar de grupo; después derrotó 2-0 a Suecia en los cuartos de final.

El sueño de ser campeón terminó justamente contra Nigeria. Un gol de Ebere Orji apenas a los dos minutos sentenció aquella semifinal 1-0 y dejó a Colombia sin la posibilidad de disputar el título. Después, Corea del Sur también venció 1-0 a la Tricolor en el partido por el tercer puesto. Colombia terminó cuarta, una actuación extraordinaria que durante 16 años permaneció como el techo de esta categoría.

Por eso, eliminar ahora a Nigeria tiene un componente simbólico difícil de ignorar. No solo significó regresar a semifinales: fue superar al rival que había frenado aquella primera generación y romper una barrera que las dos participaciones mundialistas anteriores tampoco habían podido atravesar. Tres Mundiales consecutivos llegando a cuartos hablaban de regularidad; volver a meterse entre las cuatro mejores ya habla de otra dimensión competitiva.

Y el recorrido en Polonia refuerza esa sensación. Colombia empezó remontando para vencer 3-1 a Costa Rica, empató 0-0 con Portugal y sufrió un duro 3-0 contra Corea del Norte. Clasificó como tercera del grupo y, desde entonces, sobrevivió a dos eliminatorias sin margen de error: primero sacó a la anfitriona Polonia y después a Nigeria.

No ha sido una selección dominante durante todos los partidos. Ha sufrido, ha retrocedido demasiado por momentos y también ha desperdiciado ocasiones claras. Precisamente ahí está lo interesante: no necesita sentirse superior para mantenerse viva. Contra Nigeria, Luisa Agudelo sostuvo al equipo cuando fue necesario y, pese a varias oportunidades desperdiciadas, Colombia siguió insistiendo hasta encontrar el premio en el último suspiro.

Sin embargo, esta generación todavía no quiere que su historia termine empatada con la de 2010. Este miércoles enfrentará a Corea del Norte, vigente campeona mundial, desde las 11:30 a. m. de Colombia. Es, además, el único equipo que la derrotó con claridad en este torneo: aquel 3-0 de la fase de grupos marca la dimensión del reto.

Una victoria llevaría a Colombia por primera vez a la final de un Mundial Femenino Sub-20. Y volvería a colocar al fútbol femenino juvenil en un territorio que ya conoció la Sub-17 de Linda Caicedo en India 2022, cuando alcanzó la final y consiguió el primer subcampeonato mundial de la historia del país. Esta Sub-20 ya igualó una hazaña. El miércoles puede romper el techo y construir uno nuevo.

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