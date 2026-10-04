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Las dudas que se acrecientan en la selección de Néstor Lorenzo

Luego de perder contra Paraguay, el cuadro nacional ya está en Miami y se prepara para su último partido de la fecha FIFA contra Perú.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
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Richard Ríos (i) de Colombia disputa un balón con Andrés Cubas (d) de Paraguay este viernes 2 de octubre de 2026, en un partido amistoso en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey, Nueva York, en Estados Unidos.
Foto: EFE - Ángel Colmenares

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Néstor Lorenzo no escondió el problema. Después de la derrota 1-0 contra Paraguay, el entrenador de la selección de Colombia reconoció lo que la cancha había mostrado durante buena parte del partido: el equipo no jugó bien. El resultado, tratándose de un amistoso en el comienzo de un nuevo ciclo, debería ser casi secundario. Lo que empieza a generar dudas es otra cosa: Colombia todavía no encuentra una forma convincente de jugar.

“Hay cosas buenas para destacar, más allá de que el equipo no jugó bien. Hubo cosas para destacar. Las chances que…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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