Después de ser ratificado en su cargo para un nuevo ciclo mundialista, con la mirada puesta en 2030, Lorenzo ha dirigido cuatro partidos amistosos. La tricolor empató 1-1 con México, perdió 1-0 frente a Paraguay,…

El técnico de la selección de Colombia, Néstor Lorenzo, habló en la previa del último partido del combinado nacional masculino en 2026, que se disputará este martes contra Chile en Santiago. El entrenador argentino hizo un balance de la participación en el Mundial y explicó la importancia de darle oportunidades a nuevos futbolistas.

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Después de ser ratificado en su cargo para un nuevo ciclo mundialista, con la mirada puesta en 2030, Lorenzo ha dirigido cuatro partidos amistosos. La tricolor empató 1-1 con México, perdió 1-0 frente a Paraguay, venció 2-0 a Perú y derrotó 1-0 a Chile. El encuentro de este martes será el quinto desde su renovación.

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Sobre la participación de Colombia en la Copa del Mundo, del que quedó eliminada en octavos de final frente a Suiza, el entrenador defendió el rendimiento de sus dirigidos: “Se hizo un Mundial a mi criterio muy bueno, donde deberíamos haber llegado un poquito más arriba. El equipo jugó bien, fue protagonista, no fue dominado nunca y en todos los partidos fue merecedor del triunfo. Desgraciadamente nos fuimos por penales”.

Después de aquella participación mundialista, varios referentes anunciaron el final de su ciclo con la selección, entre ellos James Rodríguez, David Ospina y Juan Fernando Quintero. Estas despedidas obligaron al cuerpo técnico a acelerar el proceso de renovación de la plantilla, con el propósito de encontrar nuevos protagonistas para las próximas competencias internacionales.

Lorenzo también explicó qué busca con los amistosos y la participación de futbolistas que comienzan a ganar espacio en la Tricolor: “Más que en lo tácito que de pronto hay algún cambio, es darle rodaje a los jugadores. A nosotros nos sirve ver a los jugadores en cada entrenamiento, pero si participa en un partido tan intenso como el del otro día, tan difícil y rinde la prueba va a ser un punto a favor”.

La tricolor ya enfrentó a Chile el pasado viernes 13, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un amistoso de carácter benéfico cuya recaudación fue destinada a los damnificados por el terremoto de agosto. Colombia ganó 1-0 gracias a un autogol del defensor Guillermo Maripán, tras un centro de Daniel Muñoz.

Precisamente, aquel compromiso permitió los debuts de Daniel Mosquera, Nelson Deossa, Óscar Perea y Juan David Arizala, quienes sumaron sus primeros minutos con la selección de mayores. Para el encuentro de este martes, Lorenzo todavía cuenta con la posibilidad de darle su primera oportunidad a otros tres convocados: el arquero Devis Vásquez y los atacantes Óscar Cortés y Camilo Mena.

Finalmente, Lorenzo dejó claro que la renovación de la selección responde a una planificación de mediano plazo, orientada a preparar al equipo para los próximos desafíos internacionales. “Se inicia este recambio generacional que es necesario y que le apunta a dos o tres años, para tener jugadores con la experiencia suficiente para llegar a la Copa América de buena manera y antes en las Eliminatorias Sudamericanas”.

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