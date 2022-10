Los elogios y reacciones por el subcampeonato de la selección Colombia sub 17

La selección Colombia cayó 1-0 ante España en el final del Mundial sub 17. Foto: FCF

Fue la Selección de Colombia femenina Sub-17 el primer equipo colombiano en llegar por primera vez una final de un Mundial. El Estadio DY Patil en Navi Mumbai (India) fue el escenario en el que se jugó la final de la Copa Mundo de esta categoría entre el combinado nacional y España. El partido fue para las ibéricas llevándose el Mundial por la mínima diferencia.

El tanto que le dio la victoria a España fue un autogol de Ana María Guzmán en el minuto 82. Colombia nunca se rindió, pero el empate nunca llegó. El mundial de Colombia terminó con tres triunfos, un empate y dos derrotas, precisamente ambas frente a España. Linda Caicedo se llevó el botín de bronce como una de las goleadoras del torneo con cuatro goles y fue elegida como la segunda mejor jugadora del campeonato.

La Ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, fue una de las primeras en reaccionar. Además, el pasado 26 de octubre, Urrutia aseguró que el Ministerio ya tiene asegurados los recursos para realizar el pago de estos incentivos. Respaldándose en el Pacto por el Deporte, la ministra recalcó que es fundamental el reconocimiento a los atletas que representan al país.

“Gracias muchachas por hacer historia, por entregarlo todo en la cancha y llenarnos de orgullo. Gracias por inspirar a miles de niñas y mujeres. Felicitaciones”, fue el mensaje de la vicepresidenta Francia Márquez en su cuenta de Twitter.

Varias de las jugadoras de la selección de mayores, manifestaron su orgullo y gratitud ante el despeño de la sub 17 en India. Una de las primeras en pronunciarse fue Leicy Santos, una de las pioneras del futbol femenino colombiano. “Infinitas gracias selección Colombia sub 17, me hicieron volver a sentirme como una fan. Qué orgullo e inspiración son para todo un país”, escribió la jugadora del Atlético de Madrid.

Natalia Gaitán, capitana de la Selección Colombia, también publicó en su cuenta de Twitter sus elogios tras el subcampeonato de la sub 17.

Desde Grecia, James Rodríguez también felicitó a la selección capitaneada por Linda Caicedo.

