“Quiero hacer mención, respecto al otro día, después del partido que hice unas declaraciones, un poco, desafortunadas, diría yo. Todavía estaba caliente del partido, así que, toda esa…

Luis Javier Suárez se refirió a las polémicas declaraciones que entregó el pasado viernes, luego del primero de los dos partidos amistosos entre Colombia y Chile de esta fecha FIFA. El delantero del Sporting de Lisboa aprovechó un nuevo diálogo con los medios de comunicación para ofrecer disculpas a los aficionados que se sintieron ofendidos por sus palabras.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“Quiero hacer mención, respecto al otro día, después del partido que hice unas declaraciones, un poco, desafortunadas, diría yo. Todavía estaba caliente del partido, así que, toda esa gente que se ha sentido un poco molesta y ofendida por mi respuesta, le pido disculpas”, manifestó el atacante samario, quien quiso aclarar la situación antes del segundo enfrentamiento contra el seleccionado austral.

Publicidad

Suárez fue titular en la victoria 1-0 sobre Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali, pero no consiguió marcar. El delantero tuvo una oportunidad clara apenas comenzando el compromiso, cuando remató por encima del arco, y participó en la construcción de la jugada que terminó en el autogol de Guillermo Maripán, al habilitar a Daniel Muñoz para que enviara el centro.

🚨 Luis Javier Suárez ofreció disculpas tras polémica declaración 🚨



El delantero de la Selección Colombia se refirió nuevamente a sus palabras de días atrás y pidió disculpas por lo dicho. 🇨🇴⚽ pic.twitter.com/VvtYAnQBRS — Deportes RCN (@DeportesRCN) November 16, 2026

“Soy un hombre, miro a la cámara, creo que me equivoqué y asumo las consecuencias. Así que vengo aquí otra vez, delante de las cámaras, a pedir disculpas a todo el pueblo colombiano y a la gente que se sintió ofendida” (…) “Me queda trabajar y esperemos que se me abra el arco aquí en la Selección como en mi club”, agregó el delantero.

La controversia se originó al término del encuentro del viernes, cuando Suárez respondió a los cuestionamientos por el rendimiento de los atacantes de la selección. “Aquí se nos exige por la dificultad que es llevar la camisa, muchos dicen que nos pesa, que somos paquetes y todo, la verdad que me gustaría ver mucha gente dentro del verde, a ver si son capaces de hacer eso, lo que yo hago en Europa o lo que yo hago aquí”, afirmó en aquella oportunidad.

El delantero samario inició su recorrido con la Selección Colombia de mayores en noviembre de 2020, cuando el entrenador portugués Carlos Queiroz le dio la oportunidad de debutar. Desde entonces, ha tenido apariciones intermitentes con el combinado nacional, aunque ganó protagonismo durante el ciclo de Néstor Lorenzo. Hasta el compromiso del pasado viernes frente a Chile, acumulaba 17 partidos internacionales y cinco anotaciones.

En la actualidad, Suárez es una de las principales referencias ofensivas de la selección, no solamente por el nivel competitivo en el que se encuentra, sino también por sus registros goleadores. El atacante milita en el Sporting de Lisboa, uno de los clubes protagonistas de la liga portuguesa y que además compite en la UEFA Champions League. Registra 13 goles en 15 partidos disputados durante la temporada, sumando todas las competiciones.

Este martes Suárez disputará su último partido de 2026 con la tricolor, que volverá a enfrentar a Chile, esta vez en el estadio Monumental David Arellano de Santiago, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará cerrar el calendario con otra victoria, mientras que el delantero samario intentará dejar atrás la polémica y reencontrarse con el gol vistiendo la camiseta nacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador