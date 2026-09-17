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Néstor Lorenzo, entre el recambio y la fidelidad en la selección de Colombia

La selección inicia el nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030 con una convocatoria que combina continuidad y renovación: mantiene buena parte de la base y abre espacio para nuevos talentos.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
17 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
La selección de Colombia dirigida por Néstor Lorenzo inicia el nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030 con una convocatoria que combina continuidad y renovación.
La selección de Colombia dirigida por Néstor Lorenzo inicia el nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030 con una convocatoria que combina continuidad y renovación.. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Néstor Lorenzo decidió mantenerse fiel a su estilo y no patear el tablero después del Mundial 2026, pero sí apuesta por una transición controlada en la selección de Colombia. Esa fue una de las conclusiones de su primera convocatoria tras la eliminación en octavos de final contra Suiza y la renovación de su contrato por cuatro años más.

Antes de que el técnico entrara a la sala de prensa, la pregunta entre los periodistas era una sola: ¿habría un recambio fuerte o mantendría la estructura del proceso mundialista? La respuesta llegó con una…

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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