En video: las declaraciones de Néstor Lorenzo tras el partido de Colombia

El técnico de Colombia, Nestor Lorenzo, habla en una rueda de prensa hoy, en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Con el calor de la ciudad de Barranquilla en contra, la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa rescató a última hora un empate 2-2 ante Colombia este jueves, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El estelar James Rodríguez se reconcilió con la hinchada cafetera tras varios meses de discretas actuaciones en sus clubes y abrió el marcador al minuto 36.

Más deportes: A Colombia se le escapó la victoria contra Uruguay: empate en Barranquilla

Los dirigidos por el extravagante Bielsa igualaron cuando recién iniciaba el segundo tiempo (47) con un cabezazo de Mathías Olivera, pero Matheus Uribe (52) se encargó de devolverle la ventaja a los locales bajo el sol y la sensación térmica de 36 grados centígrados.

Cerca del final del partido (90+1) en el estadio Metropolitano, la Celeste igualó con un gol de penal de Darwin Núñez y evitó caer por segunda vez consecutiva en el camino al Mundial de Norteamérica 2026, resultados que podrían haber puesto en aprietos al ‘Loco’.

El seleccionado colombiano, que dirige el argentino Néstor Lorenzo, se perdió la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y tomar ventaja ante un rival directo en sus aspiraciones de ir al Mundial.

Le puede interesar: Colombia vs. Uruguay: vea todos los goles del empate en Barranquilla

“Tenemos que aprender de todo esto (...) Hay que levantarse mañana, entrenar fuerte y ya pensar” en el futuro, lamentó James luego del duelo.

Más positivo, Bielsa aseguró que fue “un empate justo”. “El partido fue parejo”, recalcó.

🎥 ¡𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡 𝙮 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊!



Matheus Uribe para el segundo gol de la Selección Colombia 🤙#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/IrCQ4fWaSz — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2023

¿Qué dijo Néstor Lorenzo?

“Fue un partido muy disputado y difícil. En el primer tiempo, hicimos una superioridad numérica en el centro del campo. Por momentos se dio, pero luego no salimos a tiempo y nos llegaron unas cuantas veces. Hubo imprecisiones en los pases y en la recuperación, lo que no nos permitía estar en el campo rival como nos gusta. En el segundo tiempo, vino el empate tras una pelota parada y enseguida retomamos el partido que, prácticamente, fue todo nuestro. En el momento en que mejor estábamos para hacer el tercer gol, nos empatan y nos dejó un poco de sin sabor. Fue demasiado costo para una pelota que no tenía que ser tan peligrosa”, aseguró en rueda de prensa.

El argentino también se refirió al rendimiento del ‘10′ de la selección de Colombia. “James cada vez está mejor. Está recuperando su nivel. Fuimos viendo su desarrollo con el proceso del equipo para ver cuánta participación le dábamos en cada cotejo. Hoy hizo un buen partido”.

“Jhon Arias y James Rodríguez son dos buenos jugadores. Siempre me gusta juntar a los buenos y ellos se prestan en el campo. Se posicionaron muy bien en campo rival y cuando Uruguay nos metió en campo propio, y ellos jugaron de espalda, nos costó. Pero hay que tomar lo positivo. Para el futuro son dos jugadores para tener en cuenta”, agregó.

Lo invitamos a leer: “Yo quería ganar hoy, sin importar si metía gol o no”: James Rodríguez

Lorenzo, además, respondió los interrogantes sobre la falta de gol de Luis Díaz en la tricolor. “Hay que esperar a Luis. Entrega todo, con alma y vida, para la selección. No tuvo la suerte de marcar, pero son cosas que pasan. Seguramente pronto va a marcar y va a hacer muchísimos goles con la selección”, mencionó.

Otro punto interesante fue el tema defensivo. Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez y Frank Fabra fueron los escogidos para el combate. “Esta defensa jugó por primera vez. Los cuatro arrancaron un partido de Eliminatoria, pero bueno, son jugadores que vienen siendo parte del proceso y del grupo. Hay algunos desajustes en la desorganización o en la salida, pero creo que hicieron un buen partido”, afirmó.

“Lo que no me gustó fueron las imprecisiones. Cada vez que pasábamos a campo rival, no controlábamos bien la pelota o hacíamos un mal pase, de esa manera nos costó progresar. Lo que me gustó fueron los últimos minutos del primer tiempo y casi todo el segundo cuando sometimos a Uruguay y generamos muchas opciones de gol. El equipo hizo un gran partido”, añadió sobre sus impresiones.

En cuanto a Santiago Arias, quien salió por una molestia física, se refirió: “Santiago Arias tiene un golpe, no es nada muscular. En el momento se le durmió la pierna. Frank Fabra estuvo como inicialista porque nos da salida y tiene buen pie. Machado está amonestado y consideramos que es un jugador que lo podemos utilizar en el segundo partido”.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Formación de la Selección Colombia para enfrentar a Uruguay por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/N5NwaN3HZ5 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2023

Finalmente, agradeció a la afición de Colombia por acompañar al equipo en el metropolitano de Barranquilla. “La gente es maravillosa, nos emociona y esperamos que nosotros los emocionemos a ellos. Desgraciadamente, no le pudimos dar el triunfo, pero hicimos todo lo posible”.

La selección colombiana ahora enfrentará ante Ecuador en Quito, la segunda batalla de una de las doble fechas de la eliminatoria más exigentes del calendario. Uruguay, por su parte, deberá buscar los tres puntos ante Brasil en Montevideo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador