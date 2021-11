“No hemos sacado los puntos suficientes en casa”: Dávinson Sánchez sobre Colombia

Colombia se juega este martes contra Paraguay en Barranquilla buena parte de su clasificación al Mundial de Catar 2022. El único resultado que le sirve a la selección es la victoria.

En la previa del crucial partido, Dávinson Sánchez y Cristian Chicho Arango hablaron con los medios de comunicación en rueda de prensa.

El defensor central se refirió a la necesidad que tiene Colombia de sumar los tres puntos en casa para recomponer el camino a Catar: “Somos conscientes de que en casa tenemos deudas, no hemos sacado los puntos suficientes, no hemos sido constantes. No muchas veces se tiene que jugar bien para ganar el partido, pero en casa no lo hemos hecho y somos conscientes de nuestra realidad. Definitivamente los partidos que nos quedan en casa son muy importantes. Nosotros contamos con que sacando los tres partidos que tenemos de locales y yendo afuera buscar un resultado estaremos en el Mundial”.

Sánchez, que volvió a la titularidad por las lesiones de jugadores como Yerry Mina y Carlos Cuesta, también habló del nivel de competencia en su puesto y de la armonía que tiene el equipo: “Antes de analizar el colectivo, salimos a buscar un par de personas para cargarles todo. Este es mi trabajo, es lo que hago día a día. No leo ni veo mucho sobre estas opiniones porque estamos expuestos a todo eso. Yo soy consciente de que contra Paraguay no tuve un primer tiempo acorde a lo que soy y, por fortuna, tenemos jugadores en cada una de las líneas que, cuando alguien no está a la altura de lo que requiere la Selección, el que viene tiene que hacerlo mejor. Sigo siendo el mismo, para mi fue un partido muy natural, un partido en el que intenté seguir aportando al equipo y es muy natural todo esto”.

“El equipo tiene un ambiente de optimismo dentro del grupo que ya de por sí es muy sano. A nosotros lo que nos corresponde es ganar en casa. Estamos contentos, estamos satisfechos y qué más bonito que encaminarnos en estos últimos partidos. A nosotros como grupo y a nuestros hinchas los invito a que nos apoyen desde el primer minuto”, agregó.

Uno de los principales problemas de Colombia es la falta de gol y de ocasiones de peligro. Al respecto Sánchez explicó que: “Este es un momento clave para nosotros y estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante. Como todos saben tenemos jugadores con grandes características, pero, a la hora de marcar, de buscar o de llegar a posición de gol, nos ha faltado un poco de suerte. Con Uruguay y Brasil no fue tanto así, pero con Ecuador tuvimos varias opciones y pudimos abrir el resultado. Se está trabajando y tenemos la tranquilidad de que con nuestra gente vamos a poner todo para sentirnos bien a la hora de encontrar potería y de marcar”.

Al respecto, Cristian Chicho Arago, uno de los nuevos delanteros llamados por Reinaldo Rueda para esta ventana de eliminatorias, también habló sobre las falencias ofensivas del equipo.

“Pienso que más que hablar de las ocasiones, lo que nos transmite la confianza a los delanteros es que podamos tener chances. Contra Brasil no hubo muchas oportunidades, pero siempre vamos con la mentalidad de ganar y de hacer buenos partidos. Nuestros delanteros vienen en buen momento en sus clubes y esperemos que todos estén finos contra Paraguay. Uno, como jugador, siempre está a la espera y trabaja para ello respetando las decisiones. Es normal que un delantero al no tener opciones se sienta mal, pero generamos opciones y buen fútbol. Es a lo que debemos apuntar, agarrar lo positivo y contrarrestar las falencias que podamos tener para sacar los mejores resultados”, aseguró el delantero que juega en la MLS de los Estados Unidos.

Sobre Paraguay, el próximo rival, aseguro que: “He visto que son fuertes en sus transiciones, si tapamos eso podríamos controlar un poco el juego. Ya el profe planteará el partido y seguramente si los acatamos con la destreza y calidad de nuestros jugadores nos puede ir muy bien. No creo que ningún rival sea débil, tenemos que afrontar el partido con la seriedad que merece el compromiso. Salir a hacer respetar nuestra casa, que sientan que somos locales”.

Barranquilla tendrá que convertirse en una fortaleza si Colombia quiere llegar a Catar, sobre todo si se tiene en cuenta que a la selección afuera le quedan dos partidos muy complicados cotra Argentina y Venezuela. El camino al mundial se encuentra en casa y un empate o derrota contra Paraguay el martes dejaría las cosas bastante enredadas.