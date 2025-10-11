Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia

“No hicimos historia. Para eso hay que traer la copa”: Néiser Villarreal

El goleador de la selección, que también es el máximo artillero del torneo, habló tras la clasificación de Colombia a las semifinales del Mundial Sub-20.

Fernando Camilo Garzón
11 de octubre de 2025 - 11:55 p. m.
Néiser Villarreal celebra uno de sus tres goles contra España.
Foto: EFE - Benjamín Hernández
Colombia tuvo un día especial en Talca este sábado. La selección Sub-20 venció 3-2 a España y se clasificó a las semifinales del Mundial de Chile 2025, repitiendo la hazaña lograda en 2003 en la Copa del Mundo de la categoría que se hizo en Emiratos Árabes.

En un partido vibrante y cambiante, el equipo de César Torres encontró en Néiser Villarreal a su gran figura: el delantero anotó los tres goles de la Tricolor y lideró una remontada épica que selló el paso entre las cuatro mejores selecciones juveniles del planeta.

Villarreal fue el alma y el corazón del equipo. Marcó el primero antes del descanso, empató el juego en el segundo tiempo y sentenció el 3-2 definitivo en los últimos minutos con una definición llena de potencia y frialdad. Con su triplete, se convirtió en el héroe de la jornada y en el máximo artillero del torneo. Después de su gesta, habló sobre el partido inolvidable en Talca.

En video: los goles de Néiser Villarreal y del partido entre Colombia y España

“Veníamos por siete finales y ya van cinco”: Villarreal

“Estoy muy contento por la clasificación”, dijo Néiser Villarreal, incrédulo y con emoción en el rostro tras el pitazo final. El goleador, autor de los tres tantos ante España, fue claro en su mensaje: la selección aún no considera que haya hecho historia.

“No hemos hecho historia, como dijo el profe César Torres el otro día. Eso va a pasar cuando nos llevemos la Copa a casa”, añadió.

El delantero, que se ha convertido en símbolo de esta generación Sub-20, también resaltó el valor colectivo del logro. “Muy contento con el grupo y por la clasificación. Veníamos por siete finales y ya van cinco”, afirmó, recordando el lema que el cuerpo técnico ha repetido desde el inicio del torneo: cada partido es una final. Para Villarreal, la mentalidad competitiva y la unión del grupo han sido las claves para llegar tan lejos en el Mundial de Chile 2025.

Pese a su gran actuación, el atacante mantuvo la humildad y puso el foco en lo que viene. En el siguiente partido, por acumulación de tarjetas amarillas, no podrá jugar. “Ahora, estoy contento. Toca descansar y pensar en el partido que sigue. Hay jugadores que lo harán mejor que yo o igual”, aseguró.

Finalmente, Villarreal destacó el ambiente dentro del vestuario, que considera una de las fortalezas del plantel. “Somos una familia y estamos unidos como grupo”, cerró el goleador, dejando claro que el espíritu colectivo es lo que impulsa a la selección a seguir soñando con la final.

Este será el rival de Colombia en la semifinal del Mundial

El rival de Colombia en semifinales será Argentina, que venció 2-0 a México en segundo turno.

El partido, por un cupo en la gran final del Mundial Sub-20, se jugará el miércoles a las 6:00 p.m. La selección nacional ya espera ese desafío con la esperanza intacta de llegar, por primera vez, al partido decisivo.

