“Nunca me imaginé conseguir todo lo que me está pasando”: Luis Díaz

Luis Díaz fue la gran estrella de Colombia en la Copa América. Algo que quedó demostrado una vez más este viernes con la victoria de la Tricolor frente a Perú por 3-2 en el encuentro por el tercer puesto del torneo.

El futbolista guajiro lideró al equipo y consiguió el triunfo con un golazo en el ángulo en el último suspiro del compromiso.

Tras su descollante actuación, el futbolista del Porto habló con Samuel Vargas, periodista de Directv Sports, sobre el rendimiento de Colombia en la competición.

“Rescato el trabajo del equipo, fue una gran Copa América. Hicimos todo para llegar a las instancias finales. Todo el equipo se sacrificó. Creo que fue importante lo que hicimos y rescato el trabajo de mis compañeros”.

Además, el colombiano también habló de su rendimiento personal: “Superé mis expectativas. Siempre he soñado con estos triunfos y con hacer las cosas bien en la selección, pero nunca me imaginé conseguir todo lo que me está pasando”.

Sobre la cohesión del grupo y lo que viene para el equipo, Díaz explicó: “Fueron unos días muy duros. Estar todo este tiempo encerrados no es fácil, pero se vio un grupo muy unido. El profe supo mantenernos alegres, que es una de las cosas que más nos caracteriza. Rescatamos todo eso para lo que se viene, que es muy importante”.