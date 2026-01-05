Logo El Espectador
Colombia se baja del Sudamericano Sub-17 de voleibol por falta de recursos de MinDeporte

El torneo, que en un principio estaba programado para disputarse en octubre de 2025, se jugará en Argentina entre el 12 y el 19 de enero.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
05 de enero de 2026 - 03:10 p. m.
La selección Colombia sub-17 de Voleibol
La selección Colombia sub-17 de Voleibol
Foto: Federación Colombiana de Voleibol
La selección colombiana masculina Sub-17 de voleibol no participará en el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se disputará del 12 al 19 de enero de 2026 en Rivadavia, Argentina.

Así lo confirmó la Federación Colombiana de Voleibol (FCV), que atribuyó la decisión a la falta de recursos económicos y a la inexistencia de un contrato vigente con el Ministerio del Deporte que respalde financieramente la delegación.

El certamen continental otorga dos cupos directos al Mundial Sub-17, que se jugará en Doha, Catar, en agosto de 2026, por lo que la ausencia deja automáticamente al combinado nacional sin posibilidades de clasificar a la cita orbital.

La determinación fue tomada, según explicó la Federación, tras un análisis responsable de las condiciones administrativas y financieras actuales. “Esta decisión se fundamenta en que, para las fechas del evento, no se cuenta con contrato vigente con el Ministerio del Deporte, que nos permita respaldar financieramente la participación”, se lee en el comunicado.

Si bien el combinado nacional ya había adelantado un ciclo de preparación entre septiembre y octubre de 2025 en Bogotá, con la mira puesta en lograr uno de los cupos al Mundial —pues el torneo inicialmente estaba previsto para disputarse en octubre de 2025 en Venezuela—, la falta de un nuevo contrato y la definición del presupuesto para 2026 impiden que la Federación pueda asistir al Sudamericano en Argentina.

Todo indica que la Federación contaba con los recursos el año pasado, pero el cambio de sede y de fecha del certamen provocó que el presupuesto no quedara contemplado para la FCV en el presente año.

Por ello, la Federación dejó claro que en este momento no cuenta con los recursos necesarios para asumir los gastos que implica participar en el torneo. “La Federación no dispone actualmente de los recursos económicos necesarios para apalancar los gastos asociados, tales como la preparación previa, el transporte aéreo, las inscripciones y otros costos operativos”, señala el comunicado.

Por último, la Federación destacó el esfuerzo y el compromiso con esta disciplina en Colombia. “Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer las condiciones institucionales y financieras que permitan, en el futuro, asegurar la participación del seleccionado en competencias de este nivel”, dice el comunicado.

El Ministerio del Deporte, por su parte, no se ha pronunciado al respecto y se espera que se manifieste sobre la situación que llevó a que la selección de Colombia Sub-17 de voleibol no asista al Sudamericano.

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

