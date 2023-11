Paraguay vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo el partido de la Selección

Colombia enfrentará a la Selección de Paraguay por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La Selección de Colombia saldrá este martes en busca de una nueva victoria en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 frente a su par de Paraguay, que solo suma una victoria en todo el campeonato.

El equipo tricolor viene un triunfo histórico, luego de vencer por primera vez en eliminatorias al pentacampeón del mundo, Brasil. El combinado nacional logró sumar los tres puntos de Barranquilla con dos tantos de Luis Díaz, mientras que el equipo dirigido por Fernando Diniz anotó un gol.

Por su parte, los paraguayos vienen de empatar 0-0 con la Selección de Chile, en un encuentro que terminó con una tarjeta roja para cada equipo. Al minuto 44, el lateral derecho de Paraguay, Robert Rojas, fue expulsado y en el minuto 88, Víctor Felipe Méndez, mediocampista chileno, tuvo que abandonar el terreno del juego tras una dura entrada al jugador Andrés Cubas.

La selección de Paragua suma una racha de 27 años sin ganarle en Asunción a Colombia

El 2 de abril de 1997 la Albirroja, dirigida por el brasileño Paulo César Carpegiani derrotó por 2-1 al equipo cafetero en un partido de alto voltaje que terminó con la expulsión del guardameta guaraní José Luis Chilavert y del delantero cafetero Faustino Asprilla.

26 años, 10 meses y 19 días después, el entrenador argentino Daniel Garnero cree que sus pupilos han asimilado su idea y están listos para ratificar su mejoría en las eliminatorias sudamericanas.

“Contra Colombia no vamos a hacer ninguna marca en particular porque la atención debe fijarse en todos los rivales. Jugadores como Díaz no necesitan muchas oportunidades para aparecer y por ello lo que debemos hacer es un partido para que Luis no tenga su mejor día”, enfatizó el entrenador de los guaraníes.

Desde la victoria sobre Colombia, hace ya 27 años, la Albirroja ha coleccionado cinco derrotas y apenas un solo empate, el de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Paraguay ocupa el séptimo puesto en la clasificación con 5 puntos de 15 posibles y Colombia el tercero con 9 gracias a un destacado desempeño de ‘Lucho’ Díaz el jueves pasado, que con dos goles garantizó el primer triunfo de su país sobre Brasil en unas eliminatorias mundialistas

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Colombia y dónde verlo?

Hora: 6:00 p. m

Canal: Canal Caracol - Canal RCN

Fecha/Lugar: martes 21 de noviembre de 2023 / Estadio Ueno Defensores del Chaco, Asunción

Alineaciones probables partido Colombia vs. Paraguay

Paraguay: Carlos Coronel; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Matías Espinoza; Matías Rojas, Mathías Villasanti, Andrés Cubas, Richard Sánchez o Alejandro Romero Gamarra; Gabriel Ávalos y Antonio Sanabria.

Seleccionador: Daniel Garnero.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, John Lucumí, Carlos Cuesta, Cristian Borja; John Arias, Mateus Uribe, Kevin Castaño; Luis Díaz, James Rodríguez y Rafael Santos Borré.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

