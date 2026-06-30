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Pékerman habló del posible Colombia vs. Argentina en el Mundial 2026: hizo gran confesión

José Néstor Pékerman no ocultó sus sentimientos sobre el posible choque entre el cojnunto cafeteto y la albiceleste en la copa mundial de la FIFA.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
30 de junio de 2026 - 03:01 p. m.
José Néstor Pékerman llevó a la selección de Colombia a dos mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018.
José Néstor Pékerman llevó a la selección de Colombia a dos mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018.
Foto: FVF
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El camino hacia el título del Mundial 2026 podría regalar uno de los partidos más esperados del torneo: un enfrentamiento entre Colombia y Argentina en los cuartos de final. Sin embargo, para José Néstor Pékerman, exseleccionador de ambos equipos, ese posible cruce llega demasiado pronto y le deja un sentimiento agridulce.

El entrenador argentino confesó que siempre soñó con ver a las dos selecciones disputando el partido más importante del campeonato y no eliminándose antes de las semifinales. Para Pékerman, una final entre colombianos y argentinos habría sido un espectáculo inolvidable por la calidad futbolística de ambos equipos y por la historia que los une.

“Me gustaría que más que un cruce, jugaran la final, porque la final sería fantástico, si Argentina repite final sería extraordinario, al igual que Colombia llegando a su primera final”, dijo el argentino.

Además, mencionó: “Para mí, sería un duelo de mucha felicidad (si se encuentran en cuartos de final). Contento por el que gane y por el que pierda voy a estar muy triste. Pero sería también justo”.

Pékerman, habló de los entrenadores que actualmente dirigen a ambas selecciones. Destacó que conoce muy bien tanto a Néstor Lorenzo como a Lionel Scaloni, aunque reconoció tener una relación mucho más cercana con Lorenzo, quien fue su asistente durante varios años y formó parte de su cuerpo técnico en la selección argentina y posteriormente en Colombia.

Por ahora, el esperado duelo todavía depende de los resultados en las fases previas. Colombia, que terminó como líder del Grupo K, deberá superar a Ghana en los dieciseisavos de final y avanzar también en los octavos. Por su parte, Argentina, primera del Grupo J, tendrá como primer obstáculo a Cabo Verde.

Si ambas selecciones cumplen con los pronósticos y continúan su camino hacia el título, el esperado Colombia vs. Argentina se disputará el sábado 11 de julio en Kansas City, en un partido que promete paralizar a todo el continente y que, para Pékerman, habría merecido ser la gran final del Mundial.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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