Poco a poco se completa el grupo en la selección: Luis Díaz ya se unió al plantel

Luis Fernando Díaz Marulanda, el futbolista colombiano de mejor presente en la élite europea, llegó en la mañana de este lunes a Barranquilla, donde la selección de Colombia se enfrentará el jueves a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

El extremo del Bayern Múnich se convirtió en el décimo jugador en incorporarse a la convocatoria de Néstor Lorenzo y llegó motivado tras un buen inicio de temporada en su nuevo equipo, con el que ha anotado tres goles y dado dos asistencias en cuatro partidos disputados.

Además de Díaz, en las últimas horas también llegaron a Barranquilla el extremo Jaminton Campaz (Rosario Central), el defensor central Jhon Lucumí (Bologna), el delantero Luis Javier Suárez (Sporting) y el lateral izquierdo Johan Mojica (Mallorca).

Del grupo también forman parte ya el veterano goleador Dayro Moreno (Once Caldas), quien es la principal novedad de la convocatoria, además el portero Kevin Mier (Cruz Azul) y los centrales Dávinson Sánchez (Galatasaray) y Yerson Mosquera, (Wolverhampton).

En la noche del domingo se reportó en el grupo el capitán de la selección tricolor, James Rodríguez. En total son 26 los futbolistas que fueron citados por Lorenzo para encarar esta doble fecha en la que el objetivo es sellar el boleto rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Colombia ocupa el sexto lugar de las eliminatorias con 22 puntos y si gana a Bolivia el próximo jueves en Barranquilla asegurará su clasificación para la Copa del Mundo. Después enfrentará a Venezuela en condición de visitante el martes de la próxima semana, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.

