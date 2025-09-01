Así será la décima etapa de la Vuelta a España 2025: altimetría y recorrido

ZARAGOZA 30/08/2025.- El pelotón circula junto a la Basílica del Pilar durante la octava etapa de la Vuelta a España, este sábado entre Monzón (Huesca) y Zaragoza, en un recorrido de 163,5 kilómetros. EFE/Javier Lizón Foto: EFE - Javiler Lizón

Después de la primera jornada de descanso y evaluación de la situación de la 80ª Vuelta a España, el pelotón retoma la carrera en el parque de la naturaleza de Senda Viva con una etapa en constante ascensión y final en Larra Belagua, en una jornada a priori propicia para que la fuga pueda tener éxito.

La décima etapa llevará a los supervivientes desde la ribera del Ebro hasta el Pirineo navarro en un tránsito de sur a norte en el que se completará un recorrido de 175,3 kilómetros sobre las carreteras de la comunidad de navarra. El desnivel positivo será de 3.082 metros.

El itinerario irá ganando altura desde el inicio para llegar a la parte final en la que como entrante a la subida a Belagua se ascenderá un puerto de tercera, el alto de las Coronas. Si alguno no ha recuperado en el día de descanso, podría pasarle factura.

La jornada no se presenta propicia para que pasen grandes cosas entre los aspirantes a la general, salvo saber si el líder Torstein Traeen (Bahrain-Victorius) termina descabalgado o todavía aguanta un día más como dueño de la camiseta roja.

Lo acontecido en la subida a la estación de esquí de Valdezcaray el domingo, con el brutal e inesperado ataque del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), máximo candidato al título, hará que nadie esté tranquilo hasta que se cruce la meta.

¿Cómo van los colombianos?

El mejor colombiano de esta primera semana ha sido Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Este domingo luchó con los escaladores de élite para no perder demasiado tiempo. Aunque salió del top 10, sigue siendo el mejor latinoamericano de la general: ocupa la casilla 11, a 2:55 de Traeen. El zipaquireño está a minuto y medio del podio y apenas a 41 segundos del quinto lugar.

Colombia no tiene más opciones reales para figurar en la pelea por la general. El bogotano Santiago Buitrago, 21.° a 7:44 de su compañero líder, ahora es un gregario de lujo para el noruego. El huilense Harold Tejada (Astana), en la casilla 25 a 10:44, está más enfocado en buscar una victoria de etapa para cumplirle a su equipo. Los otros cuatro escarabajos —Brandon Rivera, Sergio Higuita, Juan Guillermo Martínez y Esteban Chaves— están a más de media hora.

La transmisión de la décima etapa de la Vuelta a España 2025, al igual que el resto de la competencia, estará disponible por la señal de Caracol Televisión entre las 8:15 y 9:45 de la mañana. La jornada completa estará disponible en ESPN y su servicio de streaming (Dinsey+).

