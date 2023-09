¿Por qué James sí y Falcao no?: Néstor Lorenzo responde

James Rodríguez, uno de los jugadores históricos de la selección de Colombia. Foto: EFE - JEON HEON-KYUN

La selección de Colombia ya está en modo eliminatorias. Durante este fin de semana, Luis Sinisterra, Santiago Arias y Rafael Santos Borré fueron los primeros jugadores convocados en llegar a la concentración de la ‘Tricolor’ en Barranquilla, pero quien se robó los focos de las cámaras fue James Rodríguez.

El ‘10′, quien tuvo un lindo gesto con un niño en su llegada, ha estado en medio de la polémica por su presente futbolístico. Pese al llamado a la selección, James no ha podido brillar con São Paulo, con el que viene de ser eliminado en Copa Sudamericana tras fallar en la definición por penaltis.

Ante esta polémica, el técnico Néstor Lorenzo habló con Gol Caracol y manifestó las razones de su convocatoria para los partidos ante Venezuela y Chile.

“Para mal, yo no lo veo así, fue un jugador que le dio mucho a la Selección. La opinión les corresponde a ustedes, para mí es un punto de referencia para bien (James Rodríguez) como otros jugadores como Falcao. Me dolió muchísimo que Falcao no esté acá, pero está compitiendo muy poco y lo hablamos, pero Falcao es un hombre de Selección siempre; esos jugadores la Selección no los deja a ellos, ellos los dejan a la Selección, no sé cómo explicarlo”, aseguró el argentino.

“Me dolió mucho no convocarlo a Falcao, pero hay gente como Córdoba (Jhon) y como Casierra (Mateo) que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos”, agregó.

Lorenzo, quien tendrá su primera prueba en un partido oficial este jueves desde las 6:00 p. m. ante la ‘vinotinto’, también habló sobre Juan Guillermo Cuadrado, otro de los veteranos de la convocatoria.

“Cuadrado puede cumplir varias funciones, lo que le da una ventaja también dentro del grupo, pero él ahora está jugando como un carrilero antes en Juventus y ahora en Inter, esa una posición en lo que lo hace muy bien”, mencionó.

Deiver Machado, Davinson Sanchez y Devis Vasquez fueron otros de los jugadores que llegaron durante las últimas horas a la concentración de la selección de Colombia que necesita iniciar con victoria el camino al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En el transcurso de este lunes llegarán a la concentración 16 futbolistas más.

