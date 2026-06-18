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“Pudimos haber ganado por una diferencia mayor”, Néstor Lorenzo, DT de Colombia

El director técnico de la selección de Colombia también dijo sentirse feliz por el debut goleador en un mundial de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
18 de junio de 2026 - 11:58 a. m.
El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, da indicaciones este miércoles 17 de junio, en el partido del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia, en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, da indicaciones este miércoles 17 de junio, en el partido del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia, en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
Foto: EFE - ISAAC ESQUIVEL
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La selección venció 3-1 a Uzbekistán en su estreno en la Copa del Mundo 2026. Aunque los de Néstor Lorenzo fueron inmensamente superiores a los de Fabio Cannavaro, el equipo de todos sufrió más de la cuenta para ganar el partido, defenderlo y luego cerrarlo en los minutos finales del encuentro.

Una sensación que también tuvo el estratega argentino de 56 años al servicio de la selección de Colombia. “Sabíamos que el partido no iba a ser fácil, pudimos haber ganado por una diferencia mayor. El rival trabaja muy bien, es ordenado, cerrado y nos costó llegar”, dijo Lorenzo al terminar el cotejo.

Además, el seleccionador nacional también hizo algo de autocrítica, pues consideró que su equipo pudo haber sido más profundo y dinámico en ciertas zonas del campo. Eso sí, agradeció el esfuerzo de los jugadores y especialmente su cabeza fría en los momentos más difíciles del compromiso.

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La autocrítica de Lorenzo

Nos faltó terminar las jugadas, eso hay que mejorar. Nos entretuvimos mucho en la posesión y no provocamos centros y remates al arco. Nos costó la posesión; pero decidimos refrescar. Cuando refrescamos, nos vimos mejor”.

La Tricolor ya piensa en su próximo rival: la República Democrática del Congo, que viene de empatar a un gol con la Portugal de Cristiano Ronaldo. Sin duda un reto mayor a lo que fue Uzbekistán en el estadio Azteca.

Me dio satisfacción por los primeros goles en el Mundial de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Campaz”, concluyó Néstor Lorenzo, quien es el tercer técnico argentino de la historia en dirigir a Colombia en una Copa Mundial de la FIFA.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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