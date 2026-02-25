¿Radamel Falcao García al Mundial? Esto respondió Néstor Lorenzo

Radamel Falcao García, jugador de Milloanrios y referente del fútbol colombiano. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El debate sobre si Radamel Falcao García debe disputar el Mundial de 2026 se ha tomado la agenda deportiva en los últimos días. El Tigre, con 40 años recién cumplidos, es el máximo goleador histórico de la selección Colombia y no viste la camiseta tricolor desde 2023, lo que aviva la discusión.

El técnico argentino Néstor Lorenzo no descartó su presencia en la cita orbital, aunque tampoco confirmó que vaya a integrar la lista definitiva de 26 convocados. El seleccionador ha sido prudente al referirse al samario, dejando claro que la decisión dependerá de su actualidad y estado físico.

“A Falcao lo adoro, lo amo y ojalá compita con los de su posición para ganarse un puesto, pero trato de ser lo más justo posible en todo sentido. Jamás hago una promesa a nadie, ojalá que vuelva a ser el delantero que fue siempre, que le vaya muy bien y nos ponga en aprietos en la decisión”, comentó Lorenzo.

Con Lorenzo como entrenador, Falcao disputó cinco partidos oficiales, todos ellos amistosos, y marcó un solo gol. Su última aparición con el equipo de todos se dio en 2023, antes de quedar al margen de las convocatorias posteriores en el proceso rumbo al Mundial de 2026.

En Millonarios, Falcao ha jugado cinco partidos oficiales y suma un gol en la presente campaña. Estuvo un semestre fuera de las canchas y actualmente se recupera de una molestia leve en el isquiotibial. Su rendimiento reciente ha sido intermitente.

La competencia en el ataque de la tricolor es fuerte. El que parte con grandes posibilidades de ser el titular en la máxima cita es Luis Suárez, figura del Sporting de Portugal. También tienen chances Jhon Córdoba (Krasnodar) y Juan Camilo Hernández (Real Betis).

Además, en el fútbol profesional colombiano toman fuerza nombres experimentados como Dayro Moreno y Hugo Rodallega, ambos mayores de 40 años, vigentes y con cifras goleadoras destacadas en Once Caldas y Santa Fe respectivamente.

Al respecto de los delanteros veteranos que se mantienen en gran estado de forma, Lorenzo comentó que “ha sucedido y hoy en día la genética, acompañada de preparación física y recuperación, hace que se posible. Tiene que estar en una posición que sea mejor que la de los demás”.

Así como pasa en el ataque, hay varios puestos en el que el cuerpo técnico de la tricolor baraja distintas opciones. Por lo pronto, la próxima fecha FIFA, la que está agendada para la cuarta semana de marzo, será clave para vislumbrar qué nombres se podrán afianzar en la lista final.

Lorenzo también aseguró que el grupo de jugadores que disputarán la Copa del Mundo no está cerrado. “Hay 35 – 40 jugadores que están más cerca, pero puede haber un tapado que la rompa y nos ponga en un aprieto y en una posición en la que digamos puede competir.

