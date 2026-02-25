Publicidad

Richard Ríos y Benfica, ante el bonito reto de tumbar a Real Madrid en su propia casa

El volante de la selección de Colombia, que ya está plenamente recuperado, tendrá un duro reto en la Champions League.

Fernando Camilo Garzón
25 de febrero de 2026 - 03:58 p. m.
Richard Ríos, celebrando su primer gol con Benfica.
Foto: Benfica, vía X
Benfica se declara listo para el gran reto europeo que tendrá este miércoles en el Santiago Bernabéu. El equipo portugués llega a la capital de España con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en casa contra Real Madrid, en un partido de ida que estuvo marcado por la polémica tras los supuestos actos racistas denunciados por Vinícius Jr.

Ahora, con la serie abierta, el cuadro luso apunta a dar el golpe en uno de los escenarios más exigentes del continente.

La derrota en Lisboa dejó sensaciones encontradas en Benfica. Más allá del resultado corto, el equipo mostró tramos de buen fútbol y entiende que tiene herramientas para competirle al vigente campeón de Europa, que viene de perder el fin de semana en la liga española. La consigna es clara: marcar pronto y sostener el orden ante un rival que suele crecerse en las noches grandes.

Richard Ríos, a jugar un papel determinante

En ese plan aparece como pieza clave Richard Ríos. El colombiano llega plenamente recuperado de la lesión que lo tuvo fuera varias semanas y atraviesa un momento ascendente. El fin de semana fue titular, completó los 90 minutos en la liga portuguesa y dio una asistencia, una señal clara de que está listo para asumir responsabilidades mayores en el mediocampo.

Ríos será protagonista bien sea desde el inicio —como ocurrió en el último partido— o ingresando desde el banco, tal como lo hizo en el duelo de ida. Su despliegue físico, capacidad para sostener la presión y llegada al área rival lo convierten en una alternativa clave para romper el ritmo del partido y equilibrar la batalla en la mitad de la cancha frente a Real Madrid.

El partido se jugará a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana, y será transmitido por ESPN y Disney+. Benfica sueña con la remontada y confía en que el primer gran reto europeo de Richard Ríos puede convertirse en una de las historias de la noche en el Bernabéu.

