La tricolor terminó con 1.735,90 puntos, de acuerdo con la clasificación publicada por la FIFA. El sistema del escalafón suma o resta unidades después de cada encuentro, teniendo en…

La selección de Colombia finalizó el 2026 dentro del top 10 del ranking FIFA, luego de que concluyeran las últimas ventanas internacionales del calendario. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo ascendió una posición y se ubicó en la décima casilla del escalafón mundial, regresando al grupo de los mejores combinados nacionales después de dos años de ausencia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La tricolor terminó con 1.735,90 puntos, de acuerdo con la clasificación publicada por la FIFA. El sistema del escalafón suma o resta unidades después de cada encuentro, teniendo en cuenta el resultado, la importancia del partido y la fortaleza del rival. Así, las victorias en competiciones oficiales tienen mayor incidencia que las obtenidas en amistosos.

Publicidad

Colombia concluyó su actividad internacional de este año con dos enfrentamientos amistosos frente a Chile, disputados durante la ventana de noviembre. El balance fue de una victoria y un empate, resultados que permitieron mantener el invicto en esta doble jornada. Los compromisos se desarrollaron en Cali y Santiago, respectivamente, y le sirvieron a Lorenzo para evaluar alternativas dentro de la plantilla nacional.

El primero de los encuentros se disputó el pasado 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde Colombia se impuso 1-0 gracias a un autogol de Guillermo Maripán, al minuto 33, tras un centro de Daniel Muñoz. El combinado nacional tuvo mayor posesión, mientras Dávinson Sánchez evitó el empate chileno con una intervención sobre la línea.

Cuatro días después, Colombia visitó a Chile en el estadio Monumental de Santiago y empató sin goles. Luis Javier Suárez desperdició una oportunidad decisiva al fallar un penalti que detuvo Lawrence Vigouroux durante el primer tiempo. El equipo colombiano mejoró tras el descanso, pero no consiguió marcar. Además, Gustavo Puerta abandonó el compromiso por una lesión de rodilla.

¿Qué selección terminó en lo más alto del ranking FIFA?

En cuanto a la clasificación mundial, España terminó la ventana internacional de noviembre como la mejor selección del planeta, con 2.004,48 puntos. El conjunto europeo conservó el liderato pese a caer 3-2 frente a Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA, resultado que puso fin a una racha de 43 partidos consecutivos sin derrotas.

Los jugadores de España aplauden al público tras su derrota en el encuentro de la Liga de Naciones que disputan este domingo España e Inglaterra en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE /Kiko Huesca Foto: EFE - Kiko Huesca

El segundo lugar del escalafón quedó en manos de Argentina, que acumuló 1.966,13 puntos y se mantuvo como la selección sudamericana mejor posicionada. Francia completó el podio con 1.950,82 unidades, mientras que ambas selecciones conservaron sus posiciones respecto a la clasificación anterior. De esta manera, España, Argentina y Francia ocuparon los tres primeros lugares del ranking FIFA.

Por su parte, Inglaterra terminó en la cuarta posición con 1.938,90 puntos, seguida de Marruecos, quinto con 1.809,37 unidades. Portugal, Brasil, Bélgica y Países Bajos ocuparon del sexto al noveno lugar, respectivamente. Además de Colombia, las otras selecciones sudamericanas presentes en el top 10 fueron Argentina, segunda, y Brasil, séptima, con 1.800,91 puntos.

Así quedó el top 10 del ranking FIFA:

Posición Selección Confederación Puntaje 1 España UEFA 2004.48 2 Argentina CONMEBOL 1966.13 3 Francia UEFA 1950.82 4 Inglaterra UEFA 1938.90 5 Marruecos CAF 1809.37 6 Portugal UEFA 1801.28 7 Brasil CONMEBOL 1800.91 8 Bélgica UEFA 1790.37 9 Países Bajos UEFA 1774.06 10 Colombia CONMEBOL 1735.90

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador