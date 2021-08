Reinaldo Rueda sobre el morfociclo: “Quedé gratamente sorprendido”

Como un éxito catalogó Reinaldo Rueda el morfociclo que realizó con los jugadores de la liga local en la selección colombiana de cara a la triple flecha de Eliminatorias, que incluye un partido ante Bolivia en la altura de La Paz. La convocatoria saldrá a la luz el 24 de agosto.

Balance de la concentración

Este morfociclo nos permitió hacer una evaluación de la actualidad de ellos y lo que vienen desarrollando en sus equipos. El acercamiento, llenar una cantidad de información, compartir con ellos. Después quedé gratamente sorprendido por la respuesta que han dado todos en el orden táctico, en su comportamiento y en la disposición de estar en la selección y ese es el objetivo que pretendemos con este morfociclo.

¿Jugar con un equipo alterno ante Bolivia?

Colombia había ido a La Paz siempre en la segunda jornada, ahora nos corresponde abrir, desafortunadamente el calendario no coincide con el rodaje de los jugadores. Hay posiciones, momentos, dos selecciones no hay, solo hay una. Tenemos que ampliar la nómina por prevención, hay jugadores que tienen tarjetas amarillas y que quizás no puedan estar ante Chile. Hay que tomar una cantidad de factores de lo que significa esta triple fecha.

Problemas del fútbol colombiano y sudamericano

Es algo que siempre hemos organizado, lo hicimos acá en Colombia, Ecuador, Honduras y en todas las selecciones que hemos estado de tener una base de la liga nacional. Primero porque es lo normal y la colonización pasó hace 500 o 600 años, segundo, tenemos una problemática en toda Sudamérica, vamos a completar 20 años de que una selección de acá no queda campeona del mundo. Nuestros talentos que se van a Europa sin haber jugado lo suficiente, sin haber madurado y otros sin haber jugado en la Liga colombiana, sin valorar lo que significa. Otros se han ido muy bien formados. La liga colombiana ha logrado que ellos se destaquen y por la Selección nacional han ido al exterior. Tenemos que valorizar lo nuestro, a pesar de todas las dificultades y factores por mejorar. Estos morfociclos sirven para estimular a los jugadores nuestros como el compromiso de todos.

Lo que dejó la Copa América

La Copa América nos dio una buena información muy valiosa, de muy buen comportamiento, se superaron las expectativas, indudablemente nos falta mucho por mejorar. Hablar de posiciones no es lo saludable, tenemos que mejorar todo el colectivo. Tenemos 10 o 12 juegos consecutivos y somos conscientes de lo que debemos mejorar.

La convocatoria

Esto no es fácil, faltan dos semanas, hay jugadores que vienen jugando con regularidad como es el caso de la liga colombiana, la MLS, Argentina y México. Todos conocemos la exigencia de esta primera jornada de ir a jugar en La Paz ante Bolivia, donde enfrentaremos a una selección muy competitiva y que tiene un alto porcentaje jugando en la liga local. Todo esto hace que se piense la nómina para encarar estos tres juegos con diferentes rivales. Desde hace varias semanas venidos trabajando en ese. Seguro que nos vamos a equivocar pero esperamos hacerlo lo menos posible.