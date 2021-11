Reinaldo Rueda: “Todos estamos dolidos por el resultado”

Tras el decepcionante empate sin goles de Colombia ante Paraguay, Reinaldo Rueda habló junto a David Ospina en rueda de prensa. Ninguno escondió la frustración por el momento que vive el equipo.

El resultado

Creo que todos estamos dolidos con este resultado por lo que se hizo en la cancha, quizá sin la claridad suficiente sin la finalización, nos faltó ese último pase y tener la fortuna de emboquillar. Tenemos que tomar la confianza porque viene un juego complejo en calidad de local, necesitamos la convicción para lograr descifrar esos partidos y creo que Colombia ha trabajado para lograrlo.

Los cambios

Indudablemente se buscaron otras alternativas y somos conscientes que hombres como Borja y Muriel hicieron un buen trabajo, pero no fue suficiente. Buscamos alternativas con hombres enteros que generaran otras oportunidades, sé buscó lo colectivo, necesitamos un gol que nos liberé esa ansiedad y esta situación. Siempre los cambios serán cuestionados cuando no se gana, la idea era oxigenar con Muriel y generar otra situación en el campo con James, No se logró, no fue fácil porque Paraguay es un buen rival

¿Qué autocrítica hace?

Tenemos que asumir responsabilidades, pienso que equivocarnos por precipitarnos con la ansiedad de de no finalizar de parte nuestra, como cuerpo técnico somos responsable de las decisiones, intenté buscar el equilibrio y el orden, no queríamos regalarnos porque es un equipo que sabe jugar muy bien en transiciones directas. Creo que a nadie le viene bien la para y más si son casi dos meses, los jugadores seguirán con sus clubes, ojalá tengan buena actualidad, que se cuiden y que lleguen en un mejor nivel en enero para entrar esos compromisos y seguir con la ilusión de lograr la clasificación.

¿Qué falta y cómo evalúa el empate?

Somos conscientes de que no es suficiente lo que hemos dado y tener la claridad y hacer un juego quizá mas coherente, más fluido, en algunas situaciones pensar más en el equipo. Todo depende la óptica con la que se mire, todas las selecciones están pagando a excepción de Brasil Y Argentina, a algunas selecciones les falta continuidad o ese juego que normalmente se ve acá en Sudamérica, siempre se ha clasificado en algunas posiciones en la última jornada, espero poder asegurarnos antes del mes de marzo y concretar la meta que es estar en el Mundial.

Y estas fueron las principales declaraciones de David Ospina

El resultado

Creo que es un poco extraño porque la verdad en el partido Colombia salió a buscar su resultado, puso las condiciones de juego, nos falta la puntada final, el poder concretar, creo que es importante en esta clase de partidos y más en esta Eliminatoria que es muy complicada. Ahora pensamos en los cuatro partidos que nos faltan y seguimos dependiendo de nosotros.

Los cambios

Es normal que al final del partido quieras arremeter con todo, en ese momento puede haber un poco de desorganización por las ganas de buscar el resultado y ganar el partido, eso fue lo que hicimos y lastimosamente no encontramos el gol que nos diera los tres puntos.

El ambiente dentro del grupo

Es frustrante porque nos preparamos muy bien, tenemos grandes jugadores, estar con nuestra gente y darles una alegría. Esta selección siempre se entrega y da lo mejor, no contamos con esa puntada final que es el gol pero seguimos pensando en llevar a Colombia al mundial y vamos a afrontar todo lo que viene como una final.

¿Autocrítica?

Antes de hacer una autocrítica es darle confianza a nuestros delanteros, contamos con grandes goleadores que en sus clubes marcan pero ha faltado esa fortuna en la selección, sabemos que tenemos que seguir creando opciones de gol, el gol va a llegar en buen momento. Queríamos cerrar con los tres puntos, con Ecuador fue un partido más disputado, más complejo en el medio terreno del juego. Hoy Colombia creó ocasiones y tuvo la pelota”.