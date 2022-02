Rivaldo: “Estoy haciendo fuerza para que Colombia clasifique”

Rivaldo, campeón con Brasil del mundial de Corea-Japón 2022. Foto: Cortesía

Rivaldo, una de las figuras del Brasil campeón mundial en Corea y Japón 2002, así como de clubes como Palmeiras, Barcelona y Milan, es ahora embajador de la casa de apuestas Betfair, para la que hace análisis de la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar 2022.

Dinámico, elegante y con una prodigiosa pegada, admite que hace fuerza para que el equipo que dirige Reinaldo Rueda logre un cupo directo o, al menos, vaya al repechaje. También para que James Rodríguez recupere su mejor nivel.

¿Cree que Colombia aún puede llegar al Mundial?

Colombia siempre ha tenido grandes jugadores y ahora mismo están luchando, a muerte, pues a pesar de lo que sucedió siguen con grandes opciones de lograr la clasificación al Mundial. Creo y espero que Colombia lo logre; yo personalmente los estoy apoyando para que clasifiquen, deben concentrarse en los tres partidos que quedan, buscar la mayor cantidad de puntos y al menos llegar al repechaje.

Y créanme que es posible, la clasificación de Brasil en 2002 fue muy también muy difícil, se logró casi en los últimos partidos, así que confío en que los jugadores de Colombia van a luchar hasta el final para poder llevar a su país al Mundial.

¿Qué opina del nivel de James Rodríguez? ¿Podrá aportar más a la Selección en la recta final?

James llegó a la cima de su carrera al ser titular con el Real Madrid y bien sea porque llegan otros jugadores que son estrellas o porque hay un entrenador que te deja en la banca, pero las cosas pueden cambiar muy rápido en estos equipos de la élite del fútbol y eso fue lo que le pasó a él. No tuvo las oportunidades que todo el mundo esperaba, pero aún tiene todo el potencial para ser uno de los mejores del mundo.

Con la selección Colombia apenas está volviendo y eso se ha notado, tiene ganas pero le falta más seguridad. Por eso hay que ser futbolista todos los días. No puedes bajar la guardia, no puedes dar espacios, los jugadores nunca pueden dar espacio para que lleguen otros. Tienes que ser titular en todos los clubes por los que pases. Creo que hizo un gran Mundial en el 2014 por lo que todo el mundo lo vio como un gran jugador, pero todos los futbolistas siempre están expuestos a lesiones o entrenadores a quienes no les gusta como juegan. Por eso, empiezan a perder minutos, dejan de ser titulares, los olvidan y el pico de su carrera pasa muy rápido.