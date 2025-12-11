Se cayó la llegada de James Rodríguez a los Pumas de la UNAM

AMDEP9223. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 18/11/2025.- James Rodríguez de Colombia celebra un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares Foto: EFE - Angel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 una de las incógnitas en la selección de Colombia es el futuro de James Rodríguez. El capitán de la tricolor están en busca de un equipo que le permita llegar en buena forma a la cita orbital.

El experimentado volante quedó como agente libre tras finalizar su vínculo con el Club León de la Liga MX, la primera división mexicana. Llegó a tierras aztecas en enero de este año y registró un total de 34 presencias con el equipo esmeralda. Marcó cinco goles y brindó nueve asistencias.

En las últimas semanas tomó fuerza un rumor que lo acercaba a otro equipo del fútbol azteca. Sonó para Pumas UNAM, onceno dirigido por Efraín Juárez y basado en la Ciudad de México. No obstante, según información del periodista mexicano John Sutcliffe, su fichaje no será posible.

❌🇨🇴 ¡JAMES RODRÍGUEZ FUE RECHAZADO!



El colombiano no llegará a Pumas para el Clausura 2026, pese a que sí existieron conversaciones 🐾

La decisión se tomó porque no encaja en el perfil de jugador que busca Efraín Juárez para su proyecto. 🚫🎯



Vía: John Sutcliffe | ESPN pic.twitter.com/p9im80mcau — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) December 11, 2025

“James Rodríguez no llega a Pumas. Sí hubo conversaciones, pero lo que piensa el club y Efraín Juárez es otra cosa. Necesitan un ‘killer’, van por un par de nueves, seguramente sudamericanos, así que James no viene a Pumas”, aseguró el comunicador mexicano.

Para James, de 33 años, es importante elegir un destino que le permita prepararse de la mejor manera para la próxima Copa del Mundo, la cual, según el mismo jugador ha comentado, será la última de su carrera. Ya antes jugó en las ediciones de Brasil 2014 y Rusia 2018.

El volante con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich es una de las piezas fijas del esquema de Néstor Lorenzo. De hecho es el jugador con más presencias en lo que va de su proceso, con siete goles y 15 asistencias en 36 partidos bajo la dirección del argentino.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador