Las jugadoras de Colombia en el Mundial Femenino sub-20 de Polonia. Foto: Conmebol

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Selección Colombia Femenina en vivo: siga acá las semifinales sub-20 vs. Corea del Norte Fernando Camilo Garzon Gomez Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

La Selección Colombia Femenina está ante la posibilidad de escribir una de las páginas más importantes de su historia. Este miércoles, el equipo dirigido por Carlos Paniagua enfrenta a Corea del Norte por las semifinales del Mundial Sub-20 de Polonia 2026, instancia a la que el país regresa 16 años después de aquella generación que terminó cuarta en Alemania 2010.

Mire también: Colombia vs. Corea del Norte: fecha, hora y dónde ver la semifinal del Mundial Sub-20

El desafío, además, tiene sabor a revancha. Colombia volverá a encontrarse con la vigente campeona mundial, que la derrotó 3-0 en la fase de grupos y que llega a las semifinales sin haber recibido un solo gol en el torneo. La tricolor, fortalecida por sus victorias consecutivas 1-0 ante Polonia y Nigeria, buscará romper esa resistencia y clasificarse por primera vez a la final de un Mundial femenino Sub-20.

Publicidad

Minuto a minuto de Corea del Norte vs. Colombia, por las semifinales del Mundial Femenino Sub-20

Colombia tuvo una primera ronda de altibajos, pero suficiente para meterse entre las mejores del torneo. Debutó con una victoria 3-1 sobre Costa Rica, después empató 0-0 frente a Portugal y cerró la fase de grupos con una derrota 3-0 precisamente contra Corea del Norte. Con cuatro puntos, la selección dirigida por Carlos Paniagua avanzó a los octavos de final como tercera del Grupo E.

En la fase de eliminación directa, Colombia construyó su camino a las semifinales con dos victorias por la mínima. En octavos eliminó 1-0 a la anfitriona Polonia, gracias a un gol sobre el final tras un remate de Mariana Silva que terminó desviado por una defensora. En cuartos volvió a sufrir hasta el cierre: superó 1-0 a Nigeria con un gol de Valerin Loboa en el minuto 90+2 y aseguró así su regreso a unas semifinales mundialistas Sub-20 después de 16 años.

The day Colombia sealed their #U20WWC Semi-final spot. 🇨🇴🤩 pic.twitter.com/4Tr9hUdlch — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 23, 2026

España se convirtió en la primera finalista del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 este miércoles. La selección española derrotó 2-0 a Italia en Lodz en un partido que dominó ampliamente desde el comienzo: cerró el primer tiempo con 14 remates contra apenas uno de las italianas y encontró la ventaja antes del descanso, cuando un centro cerrado de Daniela Agote terminó en gol en propia puerta de la arquera italiana Vittoria Belli.

En la segunda parte, España mantuvo el control y sentenció el encuentro a los 56 minutos. Agote volvió a ser decisiva y asistió a Pau Comendador, quien marcó el 2-0 y llegó a seis goles en el campeonato. Con la victoria, España alcanzó su tercera final de un Mundial Sub-20 y ahora espera por la ganadora de Colombia-Corea del Norte.

¡España es el primer finalista de la #U20WWC! 🇪🇸 pic.twitter.com/xPnDx8ueGG — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 23, 2026

El partido entre Colombia y Corea del Norte por las semifinales del Mundial Femenino Sub-20 se disputará este miércoles 23 de septiembre, desde las 11:30 a. m., hora colombiana, en el estadio Miejski LKS de Lodz.

¡𝐇𝐨𝐲 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎!



🆚 🇰🇵

🗓️ Miércoles 23 de septiembre

🕞 11:30 a.m. (hora COL)

🏟️ Estadio Miejski ŁKS, Łódź (Polonia)

🏆 Semifinal Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA 2026

📺 Fútbol RCN, App Canal RCN – Gol Caracol, Ditu… pic.twitter.com/6AKxPXbKB8 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 23, 2026

El compromiso podrá verse en vivo por la señal principal de Gol Caracol, a través de la aplicación Ditu y también por la señal digital de GolCaracol.com.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador