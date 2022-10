Sin premio económico: Lo que le dará la FIFA a Colombia por llegar a la final

La selección sub 17 de Colombia jugará la final del Mundial ante España, este domingo 30 de octubre. Foto: FCF

La selección femenina sub 17 de Colombia ha marcado la historia del fútbol nacional después de ganarle a Nigeria en los penales en semifinales del mundial de la categoría que se está disputando en India. Estas jugadoras han logrado lo que nadie ha podido usando la camiseta de Colombia: ser la primera selección que llega a una final de un certamen mundial organizado por la FIFA.

El equipo dirigido por el técnico Carlos Paniagua jugará la final contra España este domingo 30 de octubre en el estadio DY Patil, a las 9:00 a.m. Sin embargo, aún no es claro cuál será la retribución económica a cada una de las jugadoras tras haber llegado a esta instancia de la Copa Mundo.

¿Cuáles son los premios del Mundial Femenino?

El reglamento establecido por la FIFA para este tipo de torneos no contempla un reconocimiento económico. Es decir, ni las federaciones participantes ni sus jugadoras recibirán alguna suma de dinero por su desempeño en el certamen internacional. Según el artículo 47 del normativo, las federaciones reciben una placa conmemorativa y un certificado de participación.

En el mismo artículo se resalta que: “Las selecciones clasificadas en los tres primeros puestos del Mundial recibirán medallas, que serán de oro para la selección campeona; de plata para la subcampeona y de bronce para la que finalice en tercer lugar”. Adicionalmente, al seleccionado ganador se le otorgará un trofeo.

Al finalizar el torneo se otorgarán otros premios especiales como la Bota de Oro a la goleadora, el Guante de Oro y el Balón de Oro a la mejor jugadora del torneo. Todo lo anterior se entregará durante la ceremonia de clausura o una fecha posterior.

La decisión de la Federación Colombiana de Fútbol

El pasado 22 de octubre, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), generó gran polémica al afirmar que “Los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateurs (aficionadas)”. Tras la clasificación a la final del Mundial, Jesurún salió en su defensa diciendo que todo había sido un malinterpretación y que sí habrá reconocimiento económico hacia las futbolistas por parte de la entidad que dirige.

La Federación emitió un comunicado oficial en el que explica:“La normatividad de la FIFA establece que las categorías sub 17 y sub 20 no son absolutas o mayores. El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina en su artículo 47 y numerales subsiguientes la entrega de trofeos, distinciones y medallas y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres”.

“Sin embargo, como ocurrió con la participación de Colombia en la Copa Mundial Femenina sub 20 de la FIFA – Costa Rica 2022, en la que la FIFA por las razones expuestas no hizo premiación en dinero, la Federación Colombiana de Fútbol – FCF, sí entregó un reconocimiento económico a las jugadoras y lo propio hará con las futbolistas que participan en la Copa Mundial Femenina sub 17 de la FIFA – India 2022″.

Es decir, la Federación dará un premio económico, pero todavía no se sabe con exactitud cuál será su valor.

