Cali, en la final de la Copa Libertadores Femenina: ¿cuándo es y contra quién juega?

Las jugadoras de Cali celebran tras eliminar a Colo Colo. Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportivo Cali escribió una página inolvidable este miércoles en la historia del fútbol femenino colombiano al clasificar por primera vez a la final de la Copa Libertadores.

En un partido intenso disputado en el estadio Florencio Sola de Banfield, las azucareras superaron por penaltis (5-4) a Colo-Colo tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Con temple y carácter, las vallecaucanas dejaron atrás a un rival invicto que acumulaba más de 30 partidos sin perder y se instalaron en la gran final continental, donde buscarán su primer título.

💚💫 ¡Un equipo que ya hizo historia! ¡@CaliFemenino se clasificó por primera vez a una Final de CONMEBOL #LibertadoresFEM!#LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/kOX4pshM54 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 15, 2025

Así eliminó Cali a Colo Colo: video

El duelo fue parejo de principio a fin. Cali mostró más iniciativa en la segunda mitad, pero no logró concretar las opciones que generó.

Desde los doce pasos, la arquera Luisa Agudelo fue clave y Stefania Perlaza selló la clasificación al convertir el último cobro con frialdad.

Fue la consagración de un equipo que ha sabido combinar juventud y experiencia, y que ha sostenido un proceso competitivo desde su regreso al torneo continental, apoyado en una base de jugadoras formadas en casa.

A igualar la hazaña de Atlético Huila

Con esta clasificación, Deportivo Cali se convierte en el cuarto club colombiano que alcanza una final de Copa Libertadores Femenina. Formas Íntimas (2013), América de Cali (2020) y Santa Fe (2021 y 2024) lo intentaron sin éxito, mientras que Atlético Huila sigue siendo el único campeón nacional tras su histórico título de 2018 en Brasil.

Ahora, el conjunto vallecaucano buscará igualar esa gesta y consolidar el crecimiento del fútbol femenino del país, que sigue sumando presencia y protagonismo internacional.

¿Cuándo es la final de la Libertadores Femenina?

La gran final se disputará este sábado a las 6:00 p.m. (Win Sports) contra el ganador del duelo brasileño entre Ferroviária y Corinthians, que se enfrentan en el segundo turno de las semifinales.

Las azucareras llegan con la ilusión intacta y la convicción de que esta oportunidad única puede cambiar la historia del club y del fútbol femenino colombiano.

💚 ¡𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀𝐒! 🏆



¡𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗖𝗮𝗹𝗶 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀!



Coraje, entrega y corazón Azucarero.

¡Equipo histórico! 💚



¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗶́𝘁𝘂𝗹𝗼!#VamosCali 💚 pic.twitter.com/M2tJSCNrJ1 — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 15, 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador