Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Cali, en la final de la Copa Libertadores Femenina: ¿cuándo es y contra quién juega?

El cuadro azucarero ya piensa en la final de la Libertadores y espera rival para ir por el título.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
15 de octubre de 2025 - 10:18 p. m.
Las jugadoras de Cali celebran tras eliminar a Colo Colo.
Las jugadoras de Cali celebran tras eliminar a Colo Colo.
Foto: EFE - JUAN IGNACIO RONCORONI
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Deportivo Cali escribió una página inolvidable este miércoles en la historia del fútbol femenino colombiano al clasificar por primera vez a la final de la Copa Libertadores.

En un partido intenso disputado en el estadio Florencio Sola de Banfield, las azucareras superaron por penaltis (5-4) a Colo-Colo tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Vínculos relacionados

Cali y los equipos colombianos que han clasificado a la final de la Libertadores Femenina
EN VIVO: Colombia vs. Argentina: ya están confirmados los titulares
Arrancó el Torneo Futuro Internacional Silla de Ruedas: la gran apuesta de Bogotá

Con temple y carácter, las vallecaucanas dejaron atrás a un rival invicto que acumulaba más de 30 partidos sin perder y se instalaron en la gran final continental, donde buscarán su primer título.

Así eliminó Cali a Colo Colo: video

El duelo fue parejo de principio a fin. Cali mostró más iniciativa en la segunda mitad, pero no logró concretar las opciones que generó.

Desde los doce pasos, la arquera Luisa Agudelo fue clave y Stefania Perlaza selló la clasificación al convertir el último cobro con frialdad.

Video Thumbnail

Fue la consagración de un equipo que ha sabido combinar juventud y experiencia, y que ha sostenido un proceso competitivo desde su regreso al torneo continental, apoyado en una base de jugadoras formadas en casa.

A igualar la hazaña de Atlético Huila

Con esta clasificación, Deportivo Cali se convierte en el cuarto club colombiano que alcanza una final de Copa Libertadores Femenina. Formas Íntimas (2013), América de Cali (2020) y Santa Fe (2021 y 2024) lo intentaron sin éxito, mientras que Atlético Huila sigue siendo el único campeón nacional tras su histórico título de 2018 en Brasil.

Ahora, el conjunto vallecaucano buscará igualar esa gesta y consolidar el crecimiento del fútbol femenino del país, que sigue sumando presencia y protagonismo internacional.

¿Cuándo es la final de la Libertadores Femenina?

La gran final se disputará este sábado a las 6:00 p.m. (Win Sports) contra el ganador del duelo brasileño entre Ferroviária y Corinthians, que se enfrentan en el segundo turno de las semifinales.

Las azucareras llegan con la ilusión intacta y la convicción de que esta oportunidad única puede cambiar la historia del club y del fútbol femenino colombiano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Deportivo Cali

Cali Femenino

Deportivo Cali Femenino

Copa Libertadores Femenina

Libertadores Femenina

Final Libertadores Femenina

Final Copa Libertadores

Libertadores 2025

Copa Libertadores 2025

Copa Libertadores Femenina 2025

Partido Cali Femenino

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.