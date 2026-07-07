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Colombia vs. Suiza: vea en video los penales fallados que definieron la eliminación

La Tricolor igualó 0-0 con Suiza durante los 120 minutos, pero terminó cayendo 4-3 en la definición por penales.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
07 de julio de 2026 - 11:22 p. m.
La Tricolor igualó 0-0 con Suiza durante los 120 minutos, pero terminó cayendo 4-3 en la definición por penales.
La Tricolor igualó 0-0 con Suiza durante los 120 minutos, pero terminó cayendo 4-3 en la definición por penales.
Foto: EFE - BOB FRID
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La selección de Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder la definición por penales frente a Suiza, en una tanda que terminó castigando a la Tricolor después de 120 minutos de un intenso empate sin goles. Aunque Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron sus cobros, dos errores terminaron siendo decisivos para despedirse del torneo.

El primer fallo colombiano llegó con Dávinson Sánchez, encargado del segundo lanzamiento de la serie. El defensor buscó potencia en su ejecución y el balón se estrelló contra el travesaño. La pelota alcanzó a hacer “picabarra”, cayendo muy cerca de la línea de gol antes de salir del arco. Por centímetros, el remate no terminó en empate parcial para la Tricolor.

A pesar de ese golpe, Colombia se mantuvo con vida gracias a que Manuel Akanji también desperdició su cobro para Suiza. El defensor europeo envió el balón por encima del travesaño, dejando la serie nuevamente igualada y devolviendo la ilusión al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

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La atajada de Kobel que definió la serie

El momento decisivo llegó con el lanzamiento de Juan Camilo “Cucho” Hernández. El delantero intentó cruzar el balón hacia su palo izquierdo, buscando el costado derecho del arquero Gregor Kobel. Sin embargo, el guardameta suizo adivinó la dirección del disparo y realizó una gran atajada para impedir el gol colombiano.

Esa intervención dejó a Suiza con la posibilidad de cerrar la clasificación. Rubén Vargas asumió la responsabilidad del último cobro y no falló, sellando el triunfo europeo y la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026.

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La tanda dejó un sabor amargo para la Tricolor. El remate de Davinson Sánchez estuvo a centímetros de convertirse en gol y la inspiración de Kobel frente al “Cucho” Hernández terminó inclinando una definición que, por momentos, pareció estar abierta para cualquiera de las dos selecciones.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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humberto jaramillo(12832)Hace 23 minutos
No sé, no me gustó el partido. Vi a nuestros jugadores como displicentes, como cansados del mundial y se querían ir. Sobre todo después de haber visto la actitud de los argentinos cuando remontaros ese 2-0 y pasaron a cuartos de final.
humberto jaramillo(12832)Hace 23 minutos
No sé, no me gustó el partido. Vi a nuestros jugadores como displicentes, como cansados del mundial y se querían ir. Sobre todo después de haber visto la actitud de los argentinos cuando remontaros ese 2-0 y pasaron a cuartos de final.
humberto jaramillo(12832)Hace 23 minutos
No sé, no me gustó el partido. Vi a nuestros jugadores como displicentes, como cansados del mundial y se querían ir. Sobre todo después de haber visto la actitud de los argentinos cuando remontaros ese 2-0 y pasaron a cuartos de final.
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