¿Está en riesgo Guadalajara como sede del Mundial 2026? Esto es lo que se sabe

FIFA y el gobierno mexicano se pronunciaron al respecto sobre la seguridad en la ciudad que albergará cuatro juegos del Mundial y del repechaje. Foto: EFE - Francisco Guasco

A poco más de 100 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, crece la inquietud alrededor de Guadalajara, una de las sedes mexicanas del torneo que organizarán conjuntamente FIFA, México, Estados Unidos y Canadá.

La ciudad jalisciense, que albergará cuatro partidos del campeonato y encuentros del repechaje clasificatorio, atraviesa días de alta tensión tras una violenta reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido en un operativo militar.

Una ciudad golpeada por la violencia

Antes de los recientes hechos, el gobierno de Jalisco aseguraba que el área metropolitana estaba en calma y avanzaba en un robusto plan de seguridad para el Mundial. La estrategia incluye drones, sistemas antidrones, helicópteros y un ambicioso esquema de videovigilancia con inteligencia artificial, con la meta de pasar de 7.000 a 13.000 cámaras activas.

Sin embargo, la respuesta armada del CJNG alteró ese panorama. Bloqueos de carreteras, quema de vehículos, ataques contra comercios, gasolineras y bancos, además de disturbios en al menos una docena de estados, encendieron las alarmas. La violencia obligó a suspender partidos de fútbol en Jalisco y Querétaro, cancelar actividades escolares y cerrar múltiples establecimientos.

Las escenas de calles semivacías en Guadalajara contrastan con la imagen festiva que se proyecta de cara al torneo que comenzará el 11 de junio.

Desapariciones y dolor social

El contexto de inseguridad no es nuevo. Con 12.575 personas desaparecidas, Jalisco es el estado con más casos registrados en México. Más de la mitad corresponden a Guadalajara y su zona metropolitana.

Colectivos de familiares han localizado cerca de 300 fosas clandestinas en la región. Para muchas víctimas, la realización del Mundial resulta dolorosa en medio de la crisis humanitaria. “El país festeja goles mientras nosotros estamos en campo buscando”, expresó una familiar de un desaparecido, reflejando un malestar que podría traducirse en protestas durante el evento.

¿Qué dicen la FIFA y el Gobierno mexicano?

Por ahora, no hay ninguna decisión oficial que ponga en duda la sede. La FIFA solicitó informes internos detallados sobre la situación de seguridad en México, especialmente en Guadalajara, para monitorear la evolución de los hechos. Desde la oficina en Zúrich se mantiene seguimiento permanente, aunque sin pronunciamiento público definitivo.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que existen “todas las garantías” para que la ciudad reciba el Mundial y afirmó que no hay riesgo para aficionados ni delegaciones.

Fuentes cercanas al Gobierno Federal indican que, hasta el momento, no existe señal alguna que comprometa a México como sede ni los partidos del repechaje previstos en Guadalajara y Monterrey.

Impacto para la selección de Colombia

La elección de Guadalajara como base de concentración de la selección de Colombia añade un elemento adicional de preocupación para la delegación tricolor y los miles de hinchas que proyectan viajar.

Aunque los equipos mundialistas cuentan con anillos de seguridad extraordinarios, persisten riesgos indirectos como los bloqueos que dificulten traslados entre hotel y estadio, afectaciones en aeropuertos o infraestructura clave, o alteraciones logísticas por disturbios.

Expertos advierten que la caída de un capo de alto perfil suele desencadenar disputas internas y escaladas de violencia por control territorial, lo que podría prolongar la incertidumbre en el corto plazo.

¿Hay riesgo real de perder la sede?

A día de hoy, no existe anuncio oficial que ponga en peligro a Guadalajara como sede del Mundial 2026. Las autoridades mexicanas reiteran que el operativo de seguridad está activo y que se reforzarán las medidas necesarias.

Sin embargo, la reciente ola de violencia reabrió el debate sobre la estabilidad en uno de los bastiones históricos del CJNG y dejó una pregunta en el aire: ¿logrará la ciudad recuperar plenamente la tranquilidad antes de que el balón comience a rodar?

