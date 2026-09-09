Sorpresa en el US Open 2026: Ben Shelton eliminó a Carlos Alcaraz

El partido se extendió durante cuatro horas y 28 minutos y se resolvió en cinco sets: 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(10-7). Alcaraz llegó como número 3 del mundo, mientras Shelton ocupaba el 9.º puesto del escalafón de la ATP. El…

Carlos Alcaraz quedó eliminado del US Open 2026 tras caer ante Ben Shelton en los cuartos de final, en una batalla que terminó sobre la madrugada de este miércoles. El tenista español, campeón defensor del torneo, perdió la posibilidad de repetir la corona y dejó al último Grand Slam del año sin su vigente monarca.

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El partido se extendió durante cuatro horas y 28 minutos y se resolvió en cinco sets: 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(10-7). Alcaraz llegó como número 3 del mundo, mientras Shelton ocupaba el 9.º puesto del escalafón de la ATP. El encuentro, además, estableció un récord de horario en Nueva York.

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El desenlace llegó en un supertiebreak de máxima tensión. Ninguno consiguió quebrar el servicio durante el quinto set, por lo que todo quedó reducido a diez puntos. Shelton tomó ventaja, Alcaraz reaccionó, pero el estadounidense volvió a despegarse hasta ponerse 8-7. Entonces apareció su servicio, un saque de 146 millas por hora que le permitió dar el cierre definitivo.

Ahora Shelton, que dio uno de los golpes más importantes de su carrera, tendrá enfrente a su compatriota Frances Tiafoe, número 12 del mundo, quien remontó al también estadounidense Alex Michelsen, 46.º del ranking, para imponerse por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(10-6). Será un duelo 100% local por un lugar en la final.

Tras la derrota, Alcaraz evitó dramatizar y destacó el lado positivo de su regreso a la competencia después de cuatro meses y medio de ausencia. «Obviamente queríamos ganar y seguir en el torneo, pero lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sano». También elogió a Shelton y reconoció que su servicio fue determinante en los momentos decisivos.

«Estoy cansado, ha sido un partido épico (…) Sin duda el partido más emocionante que he disputado en toda mi carrera», reconoció el tenista norteamericano, quien nunca antes había vencido a un Top 3 mundial en Grand Slams.

La acción del cuadro masculino continuará durante la noche de este miércoles con otro partido de cuartos de final. En el primer turno se enfrentarán el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, y el neerlandés Botic van de Zandschulp, 70.º del ranking, quien ha protagonizado una de las campañas más sorprendentes del torneo.

El último boleto a las semifinales lo disputarán el ruso Karen Khachanov (50°) y el belga Alexander Blockx (34°), otra de las grandes sorpresas de esta edición. Khachanov llega tras eliminar a Learner Tien, mientras Blockx sorprendió al derrotar a Flavio Cobolli.

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