Sorteo Mundial 2026: hora Colombia, cuándo es, TV y cómo funciona. Todo lo que debe saber

Todo está listo para que este viernes se realice el sorteo del Mundial de la FIFA que se celebrará en Norteamérica el próximo año, un evento que marcará el inicio del camino final hacia la Copa del Mundo. Las 48 selecciones clasificadas conocerán por fin su ruta en el torneo, en una ceremonia que promete reunir la atención del planeta fútbol por su magnitud, su impacto deportivo y las múltiples historias que empezarán a escribirse desde el momento en que se definan los grupos.

La expectativa en Colombia es enorme. La selección llega con un presente sólido y con una afición que sigue de cerca cada detalle previo a la cita mundialista, pendiente de cuál será su grupo y de los rivales que enfrentará en esta nueva edición del torneo más importante del fútbol. El sorteo no solo definirá el calendario, sino también el nivel del desafío que tendrá el equipo de Néstor Lorenzo en su regreso a la élite global.

A qué horas es el sorteo del Mundial 2026: ¿cuándo es y a qué hora ver en vivo?

El sorteo del Mundial 2026 será este viernes 5 de diciembre a las 12:00 p.m. (hora colombiana) desde el Centro Kennedy de Washington D.C.

Podrá verse en vivo principalmente por Caracol Televisión, Gol Caracol y DITU, además de las señales de RCN y DSports.

Los bombos del sorteo y cómo funcionará el sorteo del Mundial de la FIFA

El sorteo del Mundial 2026 organizará a las 48 selecciones en 12 grupos de cuatro equipos, utilizando un sistema de cuatro bombos definidos por el ranking FIFA.

En el Bombo 1 estarán los tres anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— junto a las nueve mejores selecciones del mundo. El resto de equipos se distribuirán en los bombos 2 y 3 según su posición en el ranking, mientras que en el Bombo 4 se ubicarán las seis selecciones con menor coeficiente y las seis que accederán desde los repechajes de marzo de 2026.

El procedimiento es sencillo: de cada bombo se extrae un equipo para formar cada grupo, hasta completar los doce. Además, el sorteo ya tiene 42 selecciones confirmadas y quedará a la espera de las últimas seis que clasificarán mediante los repechajes intercontinentales y europeos.

Las reglas buscan mantener el equilibrio deportivo. No puede haber dos selecciones de la misma confederación en un mismo grupo, excepto en el caso de la UEFA, que sí puede tener hasta dos equipos por zona.

También está garantizado que cada grupo tendrá al menos una selección europea. Otro criterio clave es que los cuatro mejores equipos del ranking FIFA —España, Argentina, Francia e Inglaterra— serán ubicados de manera que solo puedan cruzarse a partir de semifinales si avanzan como líderes.

Cuando termine el sorteo, el Mundial quedará trazado: los grupos ya definidos y un nuevo camino competitivo que comenzará con la ampliada fase de 48 selecciones y avanzará hacia unas eliminatorias que ahora arrancarán desde los dieciseisavos de final.

Colombia, pendiente del sorteo. ¿Cuáles podrían ser los rivales?

La expectativa en Colombia es enorme ante el sorteo del Mundial 2026. La selección llega en un momento de solidez competitiva y con la ilusión de un torneo en el que aspira a ser protagonista, por lo que la conformación del grupo será clave para proyectar sus posibilidades.

El país sigue con atención cómo se acomodarán los bombos y qué tan exigente será el camino inicial, especialmente porque el formato ampliado a 48 equipos ofrece más margen de clasificación, pero también escenarios impredecibles según la combinación de rivales.

Desde el Bombo 1, Colombia sabe que no podrá enfrentar ni a Argentina ni a Brasil, por pertenecer también a la Conmebol. Aun así, el abanico sigue siendo exigente: podría cruzarse con potencias como España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica o Alemania, o con escenarios más equilibrados ante alguna de las tres anfitrionas —Canadá, México o Estados Unidos—, que igualmente serán fuertes por su localía. En el Bombo 3, los retos pasan por selecciones competitivas como Noruega, Argelia, Escocia, Paraguay o Costa de Marfil, mientras que rivales como Panamá, Catar o Sudáfrica aparecen como alternativas más favorables. Y en el Bombo 4 surge la mayor incertidumbre: equipos en crecimiento como Cabo Verde o Ghana, combinados con selecciones provenientes del repechaje europeo y del clasificatorio FIFA, además de Curazao, Haití o Nueva Zelanda. El sorteo, en suma, puede abrirle a Colombia un grupo amable… o dejarle un arranque cargado de dificultades.

Novedades a tener en cuenta: resumen de cómo será el sorteo del Mundial 2026

El sorteo del Mundial del viernes llegará con varias novedades que cambiarán la forma en que se organiza la fase de grupos. Las cabezas de serie ya están definidas: México será A1, Canadá ocupará el Grupo B y Estados Unidos estará en el Grupo D, una distribución que marca el punto de partida del torneo.

Además, a diferencia de ediciones anteriores, el sorteo no definirá el calendario, que será anunciado el sábado 6 de diciembre a las 12:00 p.m., con sedes asignadas según criterios como la presencia de comunidades migrantes, el atractivo de las selecciones y la disponibilidad de estadios. Los horarios de los partidos también tendrán un componente estratégico, ajustándose al clima de cada región y a las franjas de mayor audiencia en Europa.

Otra novedad es que las posiciones dentro de cada grupo no se sortearán para los bombos 2, 3 y 4, ya que la FIFA asignará de antemano cada ubicación, modificando la dinámica habitual del sorteo.

También queda establecida la apertura del torneo: México, como A1, disputará el partido inaugural contra A2, una selección que saldrá del bombo 3, rompiendo con la tradición de que el rival se definiera completamente al azar. Estos ajustes añaden un componente distinto y estratégico a un sorteo que ya genera gran expectativa mundial.

