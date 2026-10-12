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Violencia en los estadios: pelea en Tunja obligó a suspender Chicó vs. Cúcuta

Los disturbios en la tribuna occidental del estadio La Independencia obligaron al árbitro Jhon Ospina a detener el partido durante varios minutos. El Cúcuta Deportivo terminó ganando 1-0.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra

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El fútbol pasó a un segundo plano en el estadio La Independencia de Tunja. Una pelea entre aficionados de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo obligó a detener el partido durante varios minutos este domingo 11 de octubre, en un episodio de violencia que generó preocupación entre los jugadores, los cuerpos técnicos y los asistentes al compromiso correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II.

Los incidentes se presentaron cuando transcurrían aproximadamente 50 minutos de juego. Ante los disturbios en las graderías, el árbitro central, Jhon Ospina, ordenó la interrupción de las acciones y pidió a los futbolistas alejarse del sector donde se estaban produciendo los enfrentamientos.

La situación requirió la intervención de integrantes de la Policía, quienes intentaron separar a las personas involucradas y recuperar el control de las tribunas.

Peleas en las tribunas del estadio La Independencia

Los primeros videos de lo ocurrido comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. El periodista deportivo Nicolás Samper compartió imágenes en las que se observa una confrontación entre varios asistentes, mientras otras personas intentaban apartarse del lugar para evitar quedar en medio de la pelea.

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La presencia de aficionados visitantes en el estadio también hizo parte del contexto de los enfrentamientos. Según lo reportado durante la transmisión del encuentro, algunos hinchas, familiares y amigos de los jugadores ingresaron a la cancha para alejarse de los problemas que se estaban presentando en las graderías.

Sin embargo, los comentaristas aclararon que no hubo una invasión de cancha como tal, sino que algunas personas ingresaron al terreno de juego buscando resguardarse de los disturbios.

La situación también despertó preocupación entre integrantes de Boyacá Chicó, pues algunos futbolistas y miembros del cuerpo técnico tenían familiares o amigos en la tribuna occidental, donde se registraron las trifulcas.

Uno de los asistentes al estadio relató a Gol Caracol la sorpresa que le produjo lo sucedido y aseguró que tuvo que abandonar el lugar ante la gravedad de los enfrentamientos.

"Vimos que aparecieron armas, machetes, se comenzaron a pegar y nos tocó salir corriendo", manifestó el aficionado en un breve contacto con ese medio.

El partido se reanudó y terminó con victoria del Cúcuta Deportivo

La interrupción del compromiso se prolongó durante varios minutos, mientras se intentaba restablecer el orden y garantizar las condiciones necesarias para continuar con el encuentro.

Finalmente, el partido pudo concluir y el Cúcuta Deportivo se quedó con la victoria por 1-0, gracias al gol de Dayan Pérez. El resultado representó un impulso para el equipo visitante en la lucha por mejorar su promedio en la tabla del descenso frente a Boyacá Chicó, en un enfrentamiento importante para ambos clubes por su situación en esa clasificación.

Por ahora, no se ha informado oficialmente cuántas personas participaron directamente en los enfrentamientos, si hubo heridos o si se produjeron capturas relacionadas con los hechos. Tampoco se conocen las eventuales sanciones que podrían derivarse de los disturbios y los daños registrados en las tribunas.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Ciclismo, Baloncesto y Fútbol Americano. JuanBecerra24 jbecerra@elespectador.com

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