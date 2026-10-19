Wilmar Paredes vuelve a imponerse y recupera el liderato del Clásico RCN 2026

Las altas temperaturas fueron la constante en esta fracción del duelo de titanes. Desde la salida en Honda, los corredores afrontaron una jornada exigente, en la que os…

Wilmar Paredes volvió a celebrar este lunes en el Clásico RCN 2026. El corredor del Team Medellín se quedó con la tercera etapa, disputada entre Honda e Ibagué, tras vencer en un ajustado embalaje a Kevin Castillo. De esta manera sumó su segunda victoria en la carrera y recuperó el liderato de la clasificación general, en una jornada marcada por el calor y el desgaste.

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Las altas temperaturas fueron la constante en esta fracción del duelo de titanes. Desde la salida en Honda, los corredores afrontaron una jornada exigente, en la que os termómetros rondaban los 24° centígrados, circunstancia que aumentó el desgaste y obligó a los equipos a dosificar sus esfuerzos para llegar con opciones al desenlace.

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Los últimos kilómetros, con un terreno ascendente que seleccionó a los corredores más potentes, terminaron favoreciendo a los especialistas capaces de combinar velocidad y resistencia. En ese escenario, el Team Medellín volvió a demostrar su fortaleza colectiva: controló las fugas, neutralizó varios intentos de ataque del Team Sistecrédito y del GW y preparó el terreno para lanzar a su principal carta.

Wílmar Paredes respondió a la estrategia de su equipo y se impuso en los metros finales al risaraldense Kevin Castillo, quien estuvo cerca de arrebatarle la victoria. Con este resultado, el ciclista antioqueño alcanzó su segundo triunfo en la presente edición y recuperó el liderato de la clasificación general, que había perdido después de las primeras jornadas.

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Castillo, campeón del Clásico RCN en 2024, quedó trras esta fracción en el segundo lugar de la general, a seis segundos del líder, mientras que el bogotano Javier Jamaica ocupa la tercera posición, a 17 segundos. La diferencia entre los primeros corredores anticipa una disputa que podría cambiar considerablemente en la próxima jornada.

La cuarta etapa presentará uno de los desafíos más importantes de la carrera, con salida desde Ibagué y recorrido hacia Sevilla, en una jornada que tendrá como principal dificultad el ascenso al alto de La Línea, uno de los puertos más exigentes del recorrido. Después de la subida, los ciclistas deberán afrontar un descenso técnico que también podría marcar diferencias en la clasificación.

En las clasificaciones secundarias, Juan Carlos López, del GW, se mantiene como líder de la montaña, mientras que Leison Maca conserva la camiseta de las metas volantes.

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