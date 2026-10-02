Yoreli Rincón, la 10 que Colombia dejó de ver justo cuando empezó a hacer historia

Hace 16 años, la selección de Colombia conoció a su primera 10. Apareció cuando las mujeres del país todavía no habían jugado un Mundial y ayudó a abrir una puerta que después atravesaron generaciones enteras. Hoy, después de que la Tricolor rompiera en Polonia la barrera que su generación había establecido en 2010, su historia vuelve a plantear una pregunta inevitable: ¿hasta dónde habría llegado la selección con su primera gran 10?