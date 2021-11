Abel Noé Rivera y Yeliani Puente están desaparecidos desde hace un mes

El pasado 16 de octubre, Abel Noé Rivera y su novia, Yeliani Puente salieron de su casa al sur de Bogotá, en un mazda gris de placa CZU172, y sus familias no volvieron a saber de ellos. Fabio Rivera, hermano de Abel, dice que su familia se percató de que Abel estaba desaparecido hasta unos días después, porque no vivían juntos. Al no recibir ningún tipo de comunicación por parte de él o Yeliani, empezaron a sospechar que algo andaba mal.

Inicialmente pensaron que Abel y Yeliani se habían ido a Venezuela, pues ella es de allá. Se conocieron por internet y desde hace aproximadamente cinco meses viven juntos, en una casa al sur de Bogotá. Sin embargo, un tiempo después, la familia de Abel se enteró de que la familia de Yeliani también la estaba buscando a ella desde ese día.

Se comunicaba con ellos a diario, y por eso les extrañó no haber oído de ella. Fabio Rivera cuenta que las últimas conexiones de WhatsApp de los desaparecidos son de ese 16 de octubre. Se han tratado de comunicar con ellos por varios medios, pero no han contestado.

La familia de Abel Rivera ha hecho búsquedas en Medicina Legal y Migración Colombia, pero no han encontrado nada. También reportaron el carro en el que se fue la pareja para ver si alguien lo avista. La denuncia por desaparición la interpusieron en la Fiscalía a principios de noviembre, pero tampoco han sabido nada por ese lado. Una de las cosas que más extraña a la familia es que la pareja dejó todas sus pertenencias en su vivienda.

Abel Rivera mide 1.72 centímetros y es delgado.

Si usted tiene información sobre este caso, puede comunicarse al 3176474121

