Yovanny Castillo Ardila desapareció en la localidad de Suba, en el barrio El Poa

Yovanny Castillo desapareció en la localidad de Suba, en el barrio El Poa Foto: Cortesía

Yovanny Alexandro Castillo Ardila, de 51 años, desapareció este miércoles 14 de septiembre en la localidad de Suba (Bogotá). Fue visto por última vez en el barrio El Poa a las 4:45 p. m.

“Él salió a reclamar un documento en el banco Caja Social del centro comercial Plaza Imperial. Sin embargo, a las 7:00 p. m., hora en la que cerraban el establecimiento, no teníamos noticias de él. En ese momento, su esposa alertó sobre la situación y varias personas salieron a pie a recorrer las calles, pero no lo encontraron”, le contó a este diario Alexi Castillo, hermana de Yovanny. Ella agregó que su hermano salió caminando y no llevaba su celular. Las autoridades ya fueron informadas sobre los hechos.

Castillo Ardila mide aproximadamente 1,67 metros de estatura, es de tez blanca, de contextura delgada y su es pelo negro. Sus familiares comentaron que Yovanny vestía una camisa azul, jeans azules y chaqueta gris. Si usted lo reconoce o sabe de su paradero, puede comunicarse a los teléfonos 321 2023390, 312 4746462, 3106980701 o llamar a la línea de emergencias 123.

Si quiere reportar a una persona desaparecida debe ingresar a https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/ y llenar un breve formulario con los datos, números de contacto, breve descripción de los hechos y una fotografía reciente del pariente o allegado que está buscando. El Espectador abre este espacio para apoyarlo, poniendo al servicio sus canales de difusión para amplificar el llamado de auxilio.