Kevin Martines, de 20 años, desapareció hace 20 días en Bogotá

El joven desapareció el pasado 16 de agosto. Foto: Cortesía

Kevin Martines, de 20 años, está siendo buscado por su familia desde el pasado 16 de agosto de 2022, luego de que fuera visto por última vez cuando salía de su casa, en el barrio Bosa Porvenir, en el sur de Bogotá.

(Aquí puede reportar la desaparición de un ser querido).

Según indican sus familiares, el joven se había mudado recientemente en la casa de su madre, Dorilet Chaves Molina, luego de sostener una discusión con su padre. Fue días después de su llegada a su casa materna, que salió por la puerta principal de la vivienda y no volvió a ser visto por su familia.

Lea también: Inauguran undécima Manzana del Cuidado en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá

“Ese día él salió con una chaqueta negra por la puerta principal, según me contó su abuela. Desde entonces no sabemos nada de él, hemos contactado a sus amigos y conocidos, pero no hemos podido obtener información de donde y como está”, indicó Dorilet Chaves, madre del joven.

La familia de Kevin aseguró que no ha denunciado el caso ante las autoridades, debido a que en otra ocasión ya se había escapado de casa, algunos años atrás. Sin embargo, esa vez el joven se comunicó con su familia al pasar algunos días, lo que no ha ocurrido esta vez. Por esta razón, denunciarán el caso mañana ante la Fiscalía para aumentar los esfuerzos de búsqueda.

Podría interesarle: Esto hay detrás de los 21 cuerpos embolsados y hallados en Bogotá.

Kevin Martines mide aproximadamente 1,70 metros de estatura, es de tez blanca, su pelo negro y ondulado, y tiene una cicatriz debajo del labio. Por su parte, el día que desapareció vestía una chaqueta negra, jeans azul claros, una gorra, zapatos negros.

Si usted lo reconoce o sabe de su paradero, puede comunicarse al teléfono celular 320 2249170 o llamar a la línea de emergencias 123.

Si quiere reportar a una persona desaparecida, debe ingresar a https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/ y llenar un breve formulario con los datos, números de contacto, breve descripción de los hechos y una fotografía reciente del pariente o allegado que está buscando.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.