Buscan a Mariana Candela, menor desaparecida en Kennedy: ¿la ha visto?

Mariana Candela Sandoval, de 13 años, desapareció el pasado lunes 8 de junio tras salir de su vivienda en la localidad de Kennedy. Desde entonces, su familia no tiene información sobre su paradero y las últimas pistas la ubican entre los sectores de Timiza, Galán y el 20 de Julio. Foto: Archivo particular

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La búsqueda de Mariana Candela Sandoval mantiene en alerta a sus familiares y a las autoridades en Bogotá. La adolescente salió de su casa hacia las 5:00 de la tarde, del lunes 8 de junio y, desde entonces, se desconoce su paradero.

De acuerdo con la información entregada por Mateo Chacón, padrastro de la menor, las últimas pistas indican que fue vista en el sector de Timiza y horas después en el barrio Galán, en inmediaciones de la calle 3 con carrera 50. Según conversaciones que sostuvo por redes sociales con un amigo, la adolescente habría manifestado su intención de dirigirse hacia el sector del 20 de Julio.

Desde entonces, sus familiares han intentado obtener más información a través de redes sociales y de personas cercanas a la menor. Sin embargo, hasta ahora no han logrado establecer dónde se encuentra, con quién está o cuál es su situación actual.

La familia también aseguró que desconoce la identidad de la persona con la que Mariana habría mantenido contacto antes de desaparecer y señaló que, hasta el momento, no ha sido posible ubicarla ni obtener información que permita avanzar en su localización.

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¿Cómo identificarla?

Según la descripción entregada por su familia, Mariana:

Tiene 13 años.

Mide aproximadamente 1,48 metros.

Es de piel blanca.

Tiene ojos claros entre verdes y cafés.

Tiene cabello castaño con las puntas teñidas de verde.

Usa gafas.

Al momento de su desaparición vestía:

Jean ancho gris oscuro.

Blusa negra ajustada de manga larga.

Gafas.

Llamado a la ciudadanía

Mateo Chacón, padrastro de la adolescente, pidió a las autoridades intensificar las labores de búsqueda y adelantar todos los despliegues posibles para encontrarla.

“Es una menor de apenas 13 años. Estamos muy angustiados y preocupados porque cualquier cosa que le pueda pasar representa un peligro. Queremos que nos ayuden a encontrarla lo más pronto posible”, manifestó.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Mariana Candela Sandoval puede comunicarse a los números 319 518 5683 o 301 481 3090. Cualquier dato podría ser clave para ubicarla y facilitar su regreso seguro a casa.

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