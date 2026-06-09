Obras avenida 68: tramo subterráneo de la futura troncal de TransMilenio está casi terminado

La estructura conectará directamente con la futura estación Calle 13 de TransMilenio. Foto: IDU

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Durante años, el cruce de la avenida 68 con la Calle 13 ha sido uno de los puntos más congestionados para peatones, ciclistas y conductores en Bogotá. Ahora, una de las obras más complejas de este corredor está cerca de completarse. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que el Grupo 4 de la troncal de la avenida 68, ubicado entre la Calle 13 y la avenida La Esperanza, alcanzó un avance del 97 %, incluyendo un paso peatonal subterráneo de cerca de 300 metros considerado una de las estructuras más importantes del proyecto.

La intervención hace parte de la futura troncal de TransMilenio por la avenida 68, una de las obras de movilidad más ambiciosas de Bogotá y llamada a convertirse en un corredor transversal que conectará el sur, el occidente y el norte de la ciudad.

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El paso subterráneo

El principal avance del grupo corresponde al deprimido peatonal de la Calle 13, una estructura subterránea de aproximadamente 300 metros que permitirá conectar ambos costados de la avenida 68 sin interferir con el tráfico vehicular de superficie. La obra contará con plazoletas, accesos peatonales y conexión directa con la futura estación Calle 13 de TransMilenio.

Según el IDU, el objetivo es mejorar la seguridad vial en una zona donde convergen flujos de peatones, transporte público, tráfico de carga y vehículos particulares que ingresan y salen del occidente de la ciudad.

Así será este tramo de la futura troncal

Además del paso peatonal, el Grupo 4 contempla la construcción de 1,96 kilómetros de corredor vial, 1,46 kilómetros de ciclorruta, carriles exclusivos para TransMilenio, tres estaciones, dos puentes peatonales, más de 40.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes, así como infraestructura hidráulica complementaria.

Por su parte, la estación Calle 13 registra un avance del 78 % y contará con una cicloestación con capacidad para 105 bicicletas, uno de los elementos que busca fortalecer la integración entre modos de transporte.

Asimismo, durante la presentación del avance, el director del IDU, Orlando Molano, señaló que la meta de la Administración es habilitar durante este año nuevos segmentos de la avenida 68 para extender progresivamente la operación de TransMilenio por este corredor y conectarlo con otros tramos estratégicos de la ciudad.

La troncal de la avenida 68 es considerada una pieza clave dentro del sistema de transporte público porque permitirá conectar corredores existentes como las Américas, la Calle 26 y Caracas, reduciendo la dependencia de recorridos que hoy obligan a realizar múltiples transbordos.

La obra ya supera el 80 % de avance

El avance del Grupo 4 ocurre en un momento en que el proyecto completo de la avenida 68 alcanzó el 82 % de ejecución. Según el IDU, cuando comenzó la actual administración la obra registraba un avance cercano al 42 %, por lo que el Distrito destaca una aceleración significativa en la construcción del corredor.

La troncal completa tendrá una longitud de 17,07 kilómetros y actualmente emplea a más de 4.000 trabajadores en diferentes frentes de obra. Una vez terminada, será una de las intervenciones de movilidad más importantes desarrolladas en Bogotá durante las últimas décadas y una de las piezas centrales para ampliar la capacidad de TransMilenio sin construir nuevas líneas troncales en corredores paralelos.

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