Buscan a menor de 15 años desaparecida en Usme: su familia denuncia posible secuestro

Angerlin Michell Rodríguez Melean Foto: Cortesía mamá Naidelyn Melean

Con un plantón en el Portal de Usme de Transmilenio, familiares de Angerlin Michell Rodríguez Melean de 15 años, hicieron un llamado urgente a las autoridades. La menor se encuentra desaparecida desde el pasado 4 de enero, y su familia exige que se intensifiquen las labores de búsqueda para dar con su paradero lo antes posible.

De acuerdo con su mamá Naidelyn Melean, la última vez que la vieron fue a las 4:30 p. m., cuando salió de su casa en el barrio La Esperanza. Su mayor preocupación es que haya sido secuestrada por el mismo hombre que, dice, se la llevó tres meses atrás en dos ocasiones.

“Sospechamos que es la misma persona. En esa ocasión, un hombre la amenazó con un arma de fuego llevándosela hasta el Parque Canta Rana, la subió en un carro vino tinto y se dirigió hasta Tunjuelito. Ella se le escapó dos veces, la primera la encontró en un parque y la volvió a secuestrar. La segunda vez, con ayuda de personas, llegó hasta el Portal y nos reencontramos”.

La denuncia, cuenta, ya fue interpuesta ante la Fiscalía y el Gaula de la Policía. Sin embargo, aseguró que por ahora no ha avanzado la investigación, “pues me dijeron que tenía que esperar de tres a cinco días para mirar las cámaras”.

Y agregó. “Les pido tener más empatía y colaboración, porque no todas las niñas que desaparecen se van con el novio o de fiesta (...) Ella no tiene amigos, ni teléfono. Su único vínculo somos su familia. Nosotros somos extranjeros, no conocemos a nadie”.

El día de su desaparición, Angerlin Michell Rodríguez Melean usaba un saco gris oscuro, sudadera roja y tenis marrón. Es de contextura delgada, mide 1.52 metros de altura y pesa 48 kg. Es de tez trigueña, ojos café oscuro y cabello corto tinturado de color marrón.

Si usted la ha visto puede comunicarse a las líneas telefónicas 305-768-4645 o a la línea de emergencias 123.

Según datos de Medicina Legal, a octubre de 2025 se reportaron 1.780 casos de desaparecidos en la capital, de los cuales 888 no se sabe nada de su paradero, 842 aparecieron vivos y 50 fueron hallados muertos. Una evidente baja que no se veía desde pandemia (895 desaparecidos), pero que desde 2021 fue aumentando en la ciudad con 1.069 casos; 1.276 desaparecidos en 2022; 1.176 en 2023; y 1.172 personas desaparecidas en 2024.

Concentrados en este 2025, el Instituto consignó que de los 888 desaparecidos, 553 son hombres y 335 mujeres. El pico con mayores casos se reportó en mayo (109) y el sábado el día donde más desaparecieron (163). Asimismo, de acuerdo con el ciclo vital, 315 desaparecidos están entre los 29 a 59 años; 250 son adolescentes entre los 12 y 17 años; 202 son jóvenes entre los 18 a 28 años; 88 adultos mayores de más de 60 años; 18 en la primera infancia entre 0 a 5 años; y 15 entre los 6 y 11 años.

