¿La ha visto? Buscan a Kelly Niño de 39 años, vista por última vez en Soacha

Familiares buscan desesperadamente a Kelly Johana Niño Ávila, de 39 años desaparecida desde el 5 de enero en Soacha.

De acuerdo con su hermana, Lizeth Niño Ávila, en diálogo con este diario, a la 1:30 p. m. fue la última vez que supieron de ella luego de salir de su casa ubicada en Ciudad Verde Caobo con destino al barrio Casa Grande en Bogotá, donde iba a encontrarse con su mamá.

“La hemos contactado, pero su celular nos manda directamente a buzón. Hemos recibido llamadas extorsivas que ya denunciamos”.

La alerta ya fue puesta ante la Fiscalía y la Policía de Soacha.

Kelly Johana Niño Ávila es madre de dos niños y trabaja en la Alcaldía de Bogotá. El día de su desaparición llevaba una chaqueta negra, camiseta color mostaza y un pantalón negro.

La mujer mide 1.53 metros de altura, es de contextura mediana, tez blanca, ojos cafés oscuro, cabello negro y tiene una cicatriz en la parte izquierda del cuello producto de una cirugía.

Si usted la ha visto puede comunicarse a las líneas telefónicas 312-4286417, 314-2230393 o a la línea de emergencias 123.

Según datos de Medicina Legal, a octubre de 2025 se reportaron 1.780 casos de desaparecidos en la capital, de los cuales 888 no se sabe nada de su paradero, 842 aparecieron vivos y 50 fueron hallados muertos. Una evidente baja que no se veía desde pandemia (895 desaparecidos), pero que desde 2021 fue aumentando en la ciudad con 1.069 casos; 1.276 desaparecidos en 2022; 1.176 en 2023; y 1.172 personas desaparecidas en 2024.

Concentrados en este 2025, el Instituto consignó que de los 888 desaparecidos, 553 son hombres y 335 mujeres. El pico con mayores casos se reportó en mayo (109) y el sábado el día donde más desaparecieron (163). Asimismo, de acuerdo con el ciclo vital, 315 desaparecidos están entre los 29 a 59 años; 250 son adolescentes entre los 12 y 17 años; 202 son jóvenes entre los 18 a 28 años; 88 adultos mayores de más de 60 años; 18 en la primera infancia entre 0 a 5 años; y 15 entre los 6 y 11 años.

