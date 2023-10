Buscan a tendero desaparecido en frontera con Venezuela

Tendero desaparecido en Cúcuta el pasado 21 de agosto Foto: Archivo Particular

Rafael Arcángel Chacón desapareció en la frontera entre Colombia y Venezuela el pasado 21 de agosto. Héctor Chacón, su hijo, lo busca en Cúcuta (Norte de Santander), luego de que su padre atravesara la frontera hacia Colombia desde Ureña (Táchira) en Venezuela.

Según ha dicho su hijo, Rafael Chacón de 68 años, viajaba entre los dos países cada mes y medio desde hace 5 años. Sus familiares se alertaron el 25 de agosto, cuando el hombre no regresó a atender su negocio en la capital de Norte de Santander. Inmediatamente, contactaron a sus familiares en el vecino país, quienes dijeron que no se encontraba con ellos. No comprenden los motivos por los cuales él no ha regresado a su hogar y desconocen si alguien tuviera intención de hacerle daño.

El pasado 11 de septiembre, la familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Cúcuta por desaparición forzada. Por ahora, las autoridades buscan pistas sobre su paradero.

Según la descripción que tiene las autoridades, Rafael mide 1,62 cm, es de cabello canoso y ojos marrón oscuro. El día de su desaparición llevaba una camisa azul manga corta, bluyín y zapatos marrón oscuro.

En caso de tener cualquier información sobre esta persona, contáctese con la su familia en Colombia al (57) 3205037132 y en Venezuela (58) 4147361709 o al siguiente correo: eleidaemiliapernia@hotmail.com.

