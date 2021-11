Cristian Andrés Ramírez desapareció hace un mes en Manizales

Su madre lo describe como un muchacho muy callado y un poco triste en los últimos meses, por estar sin trabajar.

Cristian Andrés Ramírez desapareció el pasado 17 de octubre en la capital de Caldas. Un tiempo antes de su desaparición, Cristian había decidido irse de Bogotá a vivir a la casa de su abuela, en Cali. Trabajaba en un Kokorico, pero había renunciado, principalmente por la distancia que le tocaba recorrer hasta el trabajo. Martha, su madre, indica que tal vez esa fue una de las razones por las que Cristian decidió ir a visitar a su padre, en Rozo, Valle del Cauca. “Tal vez quería ir a conseguir trabajo, él estaba un poco triste por no tener trabajo”, señala Martha.

Cristian llegó a Rozo, donde su papá. Un día, le dijo a su papá que iba a salir a dar una vuelta, pero desapareció. El 16 de octubre, su familia recibió una llamada de un señor que vive cerca al Páramo de Letras, él les indicó que Cristian había llegado a su casa y que estaba desorientado. “Él nos dijo que Cristian le tocó a la puerte, y él lo atendió porque lo vio limpio, pero dijo que lo notaba como ido. Le insistió que le diera el teléfono de alguien de su familia, y ahí fue cuando llamaron a la abuela de Cristian”, explica Martha. Sin embargo, el señor les reiteraba que le parecía que a Cristian le habían pegado, porque tenía unos chichones, o que le habían dado algo, porque no se veía bien.

La familia le pidió que lo retuviera ahí, pero el señor les contestó que no podía, porque a Cristian le pasaba algo. Les dijo que iba a llamar al inspector de Manizales, para que lo ayudara con la situación. A Cristian lo trasladaron a una casa de refugio en Manizales a las 12 de la noche del 17 de octubre. Sin embargo, lo dejaron ir unas horas después, porque no tenía ningún antecedente. Para el momento en que su familia llegó de Bogotá, ya Cristian no estaba.

La familia de Cristian ha tratado de llamarlo al celular, pero desde su desaparición va directo a correo de voz. “En mi corazón yo siento que algo le pasó, porque en las fotos que nos mostraron de cuando estuvo en Manizales se le veía en sus ojitos que nos estaba ahí”, indica Martha. La desaparición pasó repentinamente para su familia y no saben en dónde buscarlo.

Martha manifiesta que no ha tenido acompañamiento psicológico o claridad para saber cómo proceder con el caso de su hijo. Dice que ha llamado a la Fiscalía y le señalan que tiene que llamar al 122, pero nadie le contesta. No sabe si debe reportar el caso en donde está, Tunja, en Bogotá o en Manizales.

Si usted sabe algo sobre Cristian Andrés Ramírez, puede comunicarse al 3144925654.

