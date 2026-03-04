Denuncian desaparición de David Acosta luego de salir de un casino en la zona T de Bogotá

David Felipe Acosta Botina Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Familiares y amigos claman por el pronto regreso con vida de David Felipe Acosta Botina, un joven de 27 años que desapareció luego de asistir a un casino en el centro comercial El Retiro, zona T de Bogotá.

Lea más: ¿La ha visto? Buscan a menor de 13 años desaparecida en el barrio Santa Isabel

De acuerdo con cámaras de seguridad, este ingeniero de petróleo fue visto por última vez el sábado 28 de febrero sobre las 9:30 p. m., sin que se establezca si tomó algún transporte. Aunque han rastreado su celular, se encuentra apagado y la última ubicación que da es en este sector al norte de la ciudad.

En medio de la búsqueda en hospitales y hasta Medicina Legal, familiares de este profesional denuncian que han recibido llamadas extorsivas por hasta COP 5 millones, sin que les entreguen ninguna prueba del estado de salud de David. Además, no reportan movimientos bancarios sospechosos hasta ahora.

El Gaula de la Policía ya está al frente del caso recopilando evidencias fílmicas y testimonios para dar con el paradero de este joven.

David Acosta mide 1,74 cm, es de contextura atlética, tez trigueña, ojos cafés y cabello negro.

Le puede interesar: Arrancan obras del nuevo Campín: Galán promete el estadio “más moderno de Latinoamérica”

El día de su desaparición llevaba un pantalón de sudadera color azul rey, marca Nike; una camiseta de color negro, marca Monasterio; unos tenis blancos de cordones, además de dos pulseras, una de plata con circones y una de oro blanco con circones blancos.

Si usted la ha visto, puede comunicarse a línea de emergencias 123.

Datos de Medicina Legal a octubre de 2025, revelan que se reportaron 1.780 casos de desaparecidos en la capital, de los cuales 888 no se sabe nada de su paradero, 842 aparecieron vivos y 50 fueron hallados muertos. Una evidente baja que no se veía desde pandemia (895 desaparecidos), pero que desde 2021 fue aumentando en la ciudad con 1.069 casos; 1.276 desaparecidos en 2022; 1.176 en 2023; y 1.172 personas desaparecidas en 2024.

Concentrados en el 2025, el Instituto consignó que de los 888 desaparecidos, 553 son hombres y 335 mujeres. El pico con mayores casos se reportó en mayo (109) y el sábado el día donde más desaparecieron (163). Asimismo, de acuerdo con el ciclo vital, 315 desaparecidos están entre los 29 a 59 años; 250 son adolescentes entre los 12 y 17 años; 202 son jóvenes entre los 18 a 28 años; 88 adultos mayores de más de 60 años; 18 en la primera infancia entre 0 a 5 años; y 15 entre los 6 y 11 años.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.