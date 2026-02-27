¿La ha visto? Buscan a menor de 13 años desaparecida en el barrio Santa Isabel

Sara valentina bolaños Foto: CityNoticias

La angustia para la familia Bolaños no ha menguado en los últimos cinco días. Desde el pasado 23 de febrero no saben nada del paradero de Sara Valentina, de 13 años, luego de salir de su casa en el sector de Santa Isabel.

Según relató su papá, salieron como todos los días sobre las 6:30 de la mañana y la acompañó hasta el bicitaxi donde ella se transportaba para llegar al colegio.

Sin embargo, las horas pasaron sin saber nada de ella y la angustia se intensificó, pues su celular está apagado y en redes sociales no hay mayor información. En hospitales y Medicina Legal, sus padres han hecho la búsqueda sin éxito.

Una grabación de cámaras de seguridad de un local comercial evidencia el último rastro de Sara caminando hacia la Avenida 30, sobre las 11:21 a. m.

Ese día, llevaba un jean, bolso, tenis y camiseta de color negro, además de chaqueta de jean clara.

Si usted la ha visto, puede comunicarse con el teléfono 317-6408685 o la línea de emergencias 123.

Datos de Medicina Legal a octubre de 2025, revelan que se reportaron 1.780 casos de desaparecidos en la capital, de los cuales 888 no se sabe nada de su paradero, 842 aparecieron vivos y 50 fueron hallados muertos. Una evidente baja que no se veía desde pandemia (895 desaparecidos), pero que desde 2021 fue aumentando en la ciudad con 1.069 casos; 1.276 desaparecidos en 2022; 1.176 en 2023; y 1.172 personas desaparecidas en 2024.

Concentrados en el 2025, el Instituto consignó que de los 888 desaparecidos, 553 son hombres y 335 mujeres. El pico con mayores casos se reportó en mayo (109) y el sábado el día donde más desaparecieron (163). Asimismo, de acuerdo con el ciclo vital, 315 desaparecidos están entre los 29 a 59 años; 250 son adolescentes entre los 12 y 17 años; 202 son jóvenes entre los 18 a 28 años; 88 adultos mayores de más de 60 años; 18 en la primera infancia entre 0 a 5 años; y 15 entre los 6 y 11 años.

